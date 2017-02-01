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08:39 (мск), источник: БЕЛТА

В Гродно расширят одну из самых оживленных улиц

1 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно за счет расширения и строительства новых городских магистралей уменьшат заторы на выездах из новых спальных районов. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома Анатолий Кевра.

«В Гродно в этом году планируется начало реконструкции Индурского шоссе. Дорога на всем протяжении станет четырехполосной, на перекрестках появятся новые светофорные объекты с дополнительными лево- и правопоротными полосами», — отметил Анатолий Кевра. Это позволит сделать более удобной одну из основных артерий города, снизить количество заторов на ней, улучшить транспортную доступность спальных районов Вишневец и Ольшанка.

Также начато проектирование нового моста через Неман в Гродно. Новая дорога соединит улицу Южную и трассу М6 Минск-Гродно и, как ожидается, уменьшит заторовые ситуации на дорогах со стороны микрорайона Ольшанка в направлении центра города. Положительно дорожные новостройки должны сказаться на комфорте дорожного движения и на его безопасности.

Как отметили в ГАИ региона, Гродно — один из самых безопасных областных городов страны. На территории города в дорожно-транспортных происшествиях в 2016 году погибли 6 человек. Это самый низкий результат за историю учета дорожно-транспортных происшествий в городе.

«Многого удалось добиться за счет организации дорожного движения: обустройства искусственных неровностей, освещения, пешеходных переходов, устройства дополнительных тротуаров и велодорожек. И работа будет продолжена», — отметил Анатолий Кевра. Он подчеркнул, что во многом изменения в организации дорожного движения происходили благодаря сигналам граждан: ни одно обращение не осталось без внимания, в большинстве случаев на все из них была немедленная реакция.

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