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10:21 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Крупные красноярские сети АЗС подняли цены на бензин

Средняя цена в регионе АИ-92 на этой неделе составляет 33,23 руб.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске очередное повышение цен на автомобильное топливо. Так, на АЗС «Газпромнефть» литр АИ-92 теперь стоит 33,45 руб. вместо 33,25 руб., литр 95-го обходится в 36,6 руб.

На заправках «Красноярскнефтепродукта» бензин самой ходовой марки теперь стоит 33,70 руб.25 руб., 95-й продается за 36,80 руб. Примечательно, что в компании это уже второе повышение цен за месяц. Неделю назад на АЗС автомобилисты увидели новые ценники: 33,5 руб. за литр АИ-92. Тогда рост составил 30 копеек.

На заправках сети «Магнат-РД» с 20-х чисел января АИ-92 отпускают за 33,8 руб. Первыми в середине января повысились цены в «25 часов»: до 33,7 руб. за АИ-92, и 36,9 руб. за АИ-95.

Как пояснил журналистам руководитель «Союза владельцев независимых АЗС Красноярского края» Михаил Кичайкин, стоимость бензина в розничной сети растет из-за монополизации рынка, к концу года цена литра бензина, вероятнее всего, вырастет на 10%.

Согласно данным Красноярскстата, средняя цена в регионе АИ-92 на этой неделе составляет 33,25 руб., АИ-95 и выше — 36,86.

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