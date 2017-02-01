Студотряды «Снежного десанта» помогут ветеранам в районах области

— Главное — нести информацию о профессиональном образовании. Через эти акции ребята на селе получают знания о том, какие высшие и средние профессиональные учреждения есть в Новосибирске, услышат информацию о движении студенческих отрядов. Таким образом, ребята, приезжая учиться из деревни, уже ориентированы на это замечательное студенческое движение, — говорит министр региональной политики Новосибирской области Игорь Яковлев.

Также студотрядовцы прочтут лекции о здоровом образе жизни, расскажут сельским ребятам, как эффективнее помогать ветеранам Великой Отечественной войны, труда и одиноким пенсионерам. Есть в программе снежного десанта и место для спорта и культуры. В каждом населенном пункте пройдут товарищеские матчи и концерты. Всего сформированы десять отрядов — это более двух сотен ребят. Они отправятся в Ордынский, Тогучинский, Коченевский, Болотнинский районы, а также глубинку. Это Усть-Тарка, Убинка, Кыштовка, Купино и не только. Продлится акция десять дней, то есть, практически все студенческие каникулы.