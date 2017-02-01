В Челябинске из-за сбоя на сайте заморозилась очередь в детсады

Из-за перевода базы данных с одного сайта на другой очередь оказалась замороженной. Родители малышей из-за неполадок с сайтом не могут вовремя узнать о том, что им выделено место в детсаду. Но если не забрать путевку, через 30 дней она аннулируется, и семья попадает опять в начало очереди.

Активисты региональной рабочей группы Общероссийского народного фронта в Челябинской области выявили сбой и попытались разобраться в ситуации. «В 2016 году министерство информационных технологий и связи Челябинской области провело госконтракт на оказание услуги по развитию функциональных возможностей автоматизированной информационной системы. Новый сайт был создан, однако база заявок, размещенная на ранее действующем сайте (sadiki74.ru), не была перенесена на новый ресурс (es.sgo.rkc-74.ru), вследствие чего статус очередников оказался замороженным», — пояснил эксперт проекта ОНФ «За честные закупки» Дмитрий Денисов.

Проведя мониторинг ситуации, активисты челябинского отделения ОНФ выявили несколько десятков родителей, чьи дети не смогли пойти в детский сад. На сайте городского комитета по делам образования информация о «переезде» сайта размещалась единожды — 18 ноября 2016 года, хотя акт сдачи-приемки услуги по госконтракту был подписан значительно позже (9 декабря 2016 года). Еще на прошлой неделе прежний портал электронной очереди в детские сады функционировал, никакой информации о переносе ресурса размещено не было. Более того, в поисковых системах индексируется только старый сайт.

«Мы пообщались с родителями, они возмущены ситуацией. Движение очереди ими до сегодняшнего дня отслеживалось по старому сайту, как выяснилось, информация на нем не обновлялась и люди не знали, что им одобрена заявка в садик. Теперь им необходимо второй раз вставать на учет и снова ждать, — пояснил представитель регионального отделения ОНФ в Челябинской области Валерий Шагиев. — Кроме того, родители отмечают, что старый сайт был прозрачен — они могли отслеживать перемещение в очереди как своего ребенка, так и других детей. На новом ресурсе информация предоставляется индивидуально. По мнению родителей, это сделано для того, чтобы у них не было лишних вопросов: почему одному дали место, а другому — нет».

Активисты штаба ОНФ намерены обратиться в региональное министерство образования с просьбой восстановления системы электронной очереди и поиска компромиссного решения.