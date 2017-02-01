Что меняется в нашей жизни в феврале

К началу каждого месяца сотрудники ГТРК «Южный Урал» традиционно подготавливают обзор законодательных нововведений, с которыми придется столкнуться россиянам, а также подборку дат и предстоящих событий.

Изменения в правовом поле:

C 1 февраля 2017 года размер страховых пенсий в России увеличивается на 5,4%, это коснется 31,4 млн неработающих пенсионеров.

С 1 февраля 2017 года оформление и выдача загранпаспорта «нового поколения» должна осуществляться не менее чем в одном МФЦ, расположенном в городском округе и административном центре муниципального района с численностью населения свыше 100 тыс. человек, а также в городе федерального значения.

C 1 февраля 2017 года повышается размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей. Теперь он составляет 72,23% от размера указанного денежного довольствия.

15 февраля 2017 года истекает срок передачи иностранными юридическими лицами и российскими юридическими лицами, доля иностранного участия в уставном капитале которых составляет более 20%, являющихся учредителями СМИ или редакциями СМИ, сведений в Роскомнадзор о соблюдении требований Федерального закона от 14.10.2014 г.

28 февраля 2017 года истекает срок бесплатной приватизации жилых помещений. Приватизация жилых помещений — бесплатная передача в собственность граждан РФ на добровольной основе занимаемых ими жилых помещений в государственном и муниципальном жилищном фонде, а для граждан РФ, забронировавших занимаемые жилые помещения, — по месту бронирования жилых помещений.

События, праздники и памятные даты февраля.

1 февраля 1985 года — день пуска в Миассе первого троллейбуса.

2 февраля в России отмечается один из дней воинской славы — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве в 1943 году. Он установлен Федеральным законом от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы (победных днях) России». Победа в Сталинградской битве стала поворотным моментом в Великой Отечественной войне.

2 февраля 1994 года — основан Челябинский пансионат ветеранов войны и труда.

4 февраля Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями (World Cancer Day), или Всемирный день борьбы против рака — это ежегодное мероприятие, организуемое Международным противораковым союзом (International Union Against Cancer, UICC) с 2005 года. Цель этого Дня — привлечь внимание общественности к этой глобальной проблеме, напомнить о том, насколько опасны и распространены сейчас онкологические заболевания.

4 февраля 2000 года — из аэропорта Магнитогорска выполнен первый прямой международный рейс — Магнитогорск-Цюрих.

5 февраля 2017 года в Челябинске пройдет офицерский благотворительный бал. Посвятят его Дню защитника Отечества. В нем примут участие представители администрации Челябинска, министерства культуры области, офицеры и меценаты. Организаторы бала — Союз ветеранов боевых действий и спорта. Участником может стать каждый!

6 февраля 1911 года — в Челябинске открылся «ночлежный» дом. Он же Дом ночного пребывания имени Л. Н. Толстого. В настоящее время в городе действует социальный центр муниципального типа, специализирующийся на оказании помощи лицам без определенного места жительства.

Ежегодно 8 февраля отечественное научное сообщество отмечает свой профессиональный праздник — День российской науки, учрежденный указом президента РФ Б. Ельцина в 1999 году. 8 февраля 1724 года (28 января по старому стилю) Указом правительствующего Сената по распоряжению Петра I в России была основана Академия наук. В 1925 году она была переименована в Академию наук СССР, а в 1991 году — в Российскую Академию наук. 7 июня 1999 года Указом президента Российской Федерации был установлен День российской науки с датой празднования 8 февраля.

8 февраля 1774 года — отряды войска Е. Пугачева заняли Челябинск.

9 февраля в России отмечается День гражданской авиации. Именно в этот день в 1923 году в нашей стране появился воздушный флот, в чьи задачи вошло перевозить пассажиров, путешествующих по служебным или личным делам, почту и разного рода грузы. 9 февраля Совет Труда и Обороны СССР принял постановление «Об организации Совета по гражданской авиации». Первым маршрутом, по которому могли отправиться авиапассажиры, стала воздушная линия «Москва — Нижний Новгород» протяженностью 420 километров.

10 февраля в России ежегодно отмечается День дипломатического работника. Установлен Указом президента РФ В. Путина от 31 октября 2002 года в ознаменование 200-летнего юбилея Министерства иностранных дел России. Среди дипломатов также бытует версия, что День дипломатического работника отмечается 10 февраля потому, что именно на этот день 1549 года приходится наиболее раннее упоминание Посольского приказа, первого внешнеполитического ведомства России.

14 февраля во многих странах мира отмечается День святого Валентина или День всех влюбленных. Считается, что День святого Валентина существует уже более 16 веков, но праздники Любви известны с еще более ранних времен — со времен древних языческих культур. У праздника есть и конкретный «виновник» — христианский священник Валентин. Эта история датируется примерно 269 годом, в то время Римской Империей правил император Клавдий II. Воюющая римская армия испытывала острый недостаток солдат для военных походов, и военачальник был убежден, что главный враг его «наполеоновских» планов — браки, ибо женатый легионер о славе империи думает гораздо меньше, чем о том, как семью прокормить. И, дабы сохранить в своих солдатах воинский дух, император издал указ, запрещающий легионерам жениться.

14 февраля — неофициальный, но широко отмечаемый в профессиональном мире День компьютерщика. В этот день февраля 1946 года научному миру и всем заинтересованным был продемонстрирован первый реально работающий электронный компьютер ENIAC I (Electrical Numerical Integrator And Calculator). Интересно, что работы по разработке первой вычислительной машины спонсировались американской армией, которой компьютер был необходим для проведения военных расчетов, планирования и программирования. ENIAC I проработал до 23 часов 45 минут 2 октября 1955 года, а потом был разобран.

15 февраля, начиная с 2011 года, в России отмечается важная памятная дата — День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Именно 15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана. Новая памятная дата установлена, чтобы напомнить об этом событии, а также в память о более 14 тысячах советских солдат и офицеров, не вернувшихся с афганской войны.

15 февраля 2013 года — падение метеорита.

17 февраля 1906 года — в Челябинске введена в эксплуатацию городская телефонная сеть.

22 февраля 1910 года — на улицах Челябинска появился первый автомобиль.

23 февраля отмечается один из дней воинской славы России — День защитника Отечества. Эта дата была установлена Федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России», принятым Государственной думой и подписанным президентом РФ Б. Ельциным 13 марта 1995 года. Принято было считать, что 23 февраля 1918 года отряды Красной гвардии одержали свои первые победы под Псковом и Нарвой над регулярными войсками кайзеровской Германии. Вот эти первые победы и стали «днем рождения Красной Армии». Отдыхаем с 23 по 26 февраля.

28 февраля 1940 года — день создания Челябинского Дома пионеров. Первоначально располагался в небольшом двухэтажном каменном здании по улице Коммуны, 52. В 1956 году переехал в новое здание и стал именоваться Дворцом пионеров и школьников. В 1967 году Дворцу было присвоено имя Н. К. Крупской.