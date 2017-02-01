16 гастарбайтеров «забыли» вернуться домой из Омска
Несмотря на то, что 2017 год только начался, судебные приставы по обеспечению установленного порядка уже выдворили из Омска 16 нелегальных мигрантов.
Несмотря на то, что 2017 год только начался, судебные приставы по обеспечению установленного порядка уже выдворили из Омска 16 нелегальных мигрантов.
Омские полицейские в ходе специальных мероприятий обнаружили граждан Республик Узбекистан, Таджикистан и Киргизия, которые проживают и работают в Омске нелегально.
У нелегалов не было постоянного места проживания и регистрации, при этом иммигранты всячески уклонялись от выезда из России, хотя законные сроки пребывания давно прошли.
Как отметили в Управлении федеральной службы судебных приставов по Омской области, причины, по которым гастарбайтеры «задержались» в России, практически одинаковые. Одни сообщают, что прекрасно знали о необходимости покинуть Омск, но не смогли заработать достаточно денег для этого. Другие же объяснили, что деньги у них есть, однако они попросту забыли, когда истекает срок добровольного выезда.
Суд признал гастарбайтеров виновными в нарушении правил въезда в Российскую Федерацию (ч.1 ст. 18.8 КоАП). Нелегалов оштрафовали на сумму 2 000 рублей, а также обязали покинуть Россию.
В рамках исполнительных производств иностранцам приобрели проездные билеты до пункта назначения, а судебные приставы проводили мигрантов до пункта пропуска через государственную границу, откуда иммигранты отправились домой.
Оказалось, что гастарбайтеры не только незаконно работали в точках общественного питания и на строительных площадках Омска и области, но и скрывались в России от правоохранительных органов своего государства за преступления, совершенные у себя на родине.
Так, выяснилось, что 29-летний житель Узбекистана Умид М. находился в международном розыске за незаконный выезд из своей Республики.