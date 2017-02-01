16 гастарбайтеров «забыли» вернуться домой из Омска

Омские полицейские в ходе специальных мероприятий обнаружили граждан Республик Узбекистан, Таджикистан и Киргизия, которые проживают и работают в Омске нелегально.

У нелегалов не было постоянного места проживания и регистрации, при этом иммигранты всячески уклонялись от выезда из России, хотя законные сроки пребывания давно прошли.

Как отметили в Управлении федеральной службы судебных приставов по Омской области, причины, по которым гастарбайтеры «задержались» в России, практически одинаковые. Одни сообщают, что прекрасно знали о необходимости покинуть Омск, но не смогли заработать достаточно денег для этого. Другие же объяснили, что деньги у них есть, однако они попросту забыли, когда истекает срок добровольного выезда.

Суд признал гастарбайтеров виновными в нарушении правил въезда в Российскую Федерацию (ч.1 ст. 18.8 КоАП). Нелегалов оштрафовали на сумму 2 000 рублей, а также обязали покинуть Россию.

В рамках исполнительных производств иностранцам приобрели проездные билеты до пункта назначения, а судебные приставы проводили мигрантов до пункта пропуска через государственную границу, откуда иммигранты отправились домой.

Оказалось, что гастарбайтеры не только незаконно работали в точках общественного питания и на строительных площадках Омска и области, но и скрывались в России от правоохранительных органов своего государства за преступления, совершенные у себя на родине.

Так, выяснилось, что 29-летний житель Узбекистана Умид М. находился в международном розыске за незаконный выезд из своей Республики.