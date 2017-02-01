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08:40 (мск), источник: PROUFU.ru

У Анастасии Волочковой возникли проблемы во время полета в Уфу

Анастасия Волочкова в своем Инстаграме пожаловалась на бортпроводников Аэрофлота. Во время полета в Уфу ей не разрешили пересесть в эконом-класс «из солидарности».

По словам балерины, она и ее директор купили билет в бизнес-классе, а вся их команда полетела эконом-классом. Когда Волочкова решила сесть с командой, борт-проводник ей не позволил.

«Смотрите… У меня билет бизнес класс… Из солидарности я пересела к команде в эконом класс… Так и первый ряд его один крутой типа борт проводник не разрешил занять мне и моему директору… Говорит, это за деньги…», — пишет балерина (орфография и пунктуация сохранены. — Прим.ред.).

В конце своей тирады Волочкова рассказывает о предстоящем концерте в Туймазах и излагает свою версию причин того, что ей не дали пересесть: «Мне не сложно полететь со своими и не на первом ряду… Главное, чтобы в первом ряду завтра в Башкирском городе Туймазы сидели родители детей, участвующих в моем концерте! Берегите друг друга! Этот борт проводник, видимо, просто несчастен в любви…».

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