У Анастасии Волочковой возникли проблемы во время полета в Уфу
Анастасия Волочкова в своем Инстаграме пожаловалась на бортпроводников Аэрофлота. Во время полета в Уфу ей не разрешили пересесть в
Анастасия Волочкова в своем Инстаграме пожаловалась на бортпроводников Аэрофлота. Во время полета в Уфу ей не разрешили пересесть в
По словам балерины, она и ее директор купили билет в
«Смотрите… У меня билет бизнес класс… Из солидарности я пересела к команде в эконом класс… Так и первый ряд его один крутой типа борт проводник не разрешил занять мне и моему директору… Говорит, это за деньги…», — пишет балерина (орфография и пунктуация сохранены. — Прим.ред.).
В конце своей тирады Волочкова рассказывает о предстоящем концерте в Туймазах и излагает свою версию причин того, что ей не дали пересесть: «Мне не сложно полететь со своими и не на первом ряду… Главное, чтобы в первом ряду завтра в Башкирском городе Туймазы сидели родители детей, участвующих в моем концерте! Берегите друг друга! Этот борт проводник, видимо, просто несчастен в любви…».