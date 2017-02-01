У Анастасии Волочковой возникли проблемы во время полета в Уфу

По словам балерины, она и ее директор купили билет в бизнес-классе, а вся их команда полетела эконом-классом. Когда Волочкова решила сесть с командой, борт-проводник ей не позволил. «Смотрите… У меня билет бизнес класс… Из солидарности я пересела к команде в эконом класс… Так и первый ряд его один крутой типа борт проводник не разрешил занять мне и моему директору… Говорит, это за деньги…», — пишет балерина (орфография и пунктуация сохранены. — Прим.ред.).

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:37.4537037037037% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BP8hDYpFGIw/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Всегда любила Аэрофлот... Смотрите... У меня билет бизнес класс... Из солидарности я пересела к команде в эконом класс... Так и первый ряд его один крутой типа борт проводник не разрешил занять мне и моему директору.. Говорит, это за деньги..? Так мне не жаль.. Денег. Не все же ими измеряется! Но где же человечность? Мне танцевать три концерта с детьми подряд.. Благотворительных.. Мы бесплатно приглашаем всех зрителей этих маленьких городков...? И я не спрашиваю за это денег... А борт проводник спросил.. На борту.. Не беспредел ли?.....? А где же ТРАНСАЭРО? И ведь один человек может изменить мнение о целой корпорации...? Бог судья.. Мы все под одним небом.. А мне не сложно полететь со своими и не на первом ряду...?? Главное, чтобы в первом ряду завтра в Башкирском городе Туймазы сидели родители детей, участвующих в моем концерте!?? Берегите друг друга! Этот борт проводник, видимо, просто несчастен в любви...? #волочкова @aeroflot</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Світлину опубліковано користувачем Анастасия Волочкова (@volochkova_art) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-01-31T22:30:25+00:00">Січ 31, 2017 о 2:30 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script>