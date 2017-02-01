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09:12 (мск), источник: СуперОмск

Стала известна дата прощания с бывшим депутатом Госдумы от Омской области Иваном Викторовым

Омичи простятся с Иваном Кирилловичем 7 февраля.

Напомним, 30 января на 81-м году жизни скоропостижно скончался Иван Кириллович Викторов, первый секретарь Седельниковского и Усть-Ишимского райкомов КПСС Омской области в 1970-х, начальник Омского областного управления статистики (1980−1998), депутат Госдумы 4-го созыва, один из учредителей Фонда развития Омской области имени Манякина.

Прощание с Иваном Викторовым пройдет 7 февраля во Дворце искусств «Сибиряк» с 11:30 до 13:00.

Глубокие соболезнования семье, родным и близким по поводу кончины Викторова Ивана Кирилловича выразил президент фонда развития Омской области Степан Бонковский:

«Ушел из жизни творческий человек, выдающийся государственный и общественный деятель. Он был верным другом и наставником, человеком удивительной работоспособности, беззаветно преданный интересам жителей Омской области. Иван Кириллович до последней минуты был активным и неравнодушным гражданином, под его руководством мы реализовали социальные проекты, направленные на патриотическое воспитание молодежи, вместе учредили Фонд развития Омской области имени С. И. Манякина. Ивана Кирилловича больше нет с нами, но память о нем навсегда сохранится в наших сердцах».

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