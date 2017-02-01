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10:40 (мск), источник: Губерния онлайн

Девять тысяч бутылок водки изъяли в Хабаровске

В Хабаровске у троих мужчин изъяли девять тысяч бутылок контрафактной водки.

В дальнейшем фигуранты собирались продать нелегальное спиртное. Общая стоимость партии — свыше 1,5 миллиона рублей. На бутылках были поддельные акцизные марки, их содержимое изготовили кустарным способом.

Сейчас изъятую водку отправили на экспертизу. Злоумышленники свою вину не признают. По факту изъятия продукции возбуждено уголовное дело. Ведется расследование, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу следственного комитета РФ по Хабаровскому краю.

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