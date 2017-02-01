Администрация Новокузнецка: обрушения крыши не было

Пресс-служба администрации Новокузнецка опровергла информацию об обрушении кровли жилого пятиэтажного дома по улице Ватутина.

Как сообщали ранее «Вести-Кузбасс», в пятиэтажном доме в Новокузнецке обрушилась крыша. Причиной стал снег, который скопился на кровле. Однако, в администрации Орджоникидзевского района эту информацию опровергли. Как пояснили специалисты, 25 января текущего года при очистке крыши от снега рабочие управляющей компании «Веста», обслуживающей данное здание, выявили факт провисания кровли. «Было выявлено проседание шифера и повреждение одной из стропил кровли. Ни о каком обрушении кровли речь не идет. В данный момент специалисты УК “Веста” проводят ремонтные работы по замене стропильной системы и монтажу кровли. Для этого приобретены и завезены все необходимые строительные материалы», — прокомментировал председатель комитета ЖКХ администрации Новокузнецка Кулманаков Сергей Иванович.

Сообщается, что на данный момент угрозы жизни и здоровью жильцов нет.