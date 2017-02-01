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15:47 (мск), источник: Югополис

Власти Краснодара снова пообещали обустроить бульвар на ул. Дальней

Сроки приведения в порядок зеленой зоны на ул. Дальней не называются.

31 января познакомиться с ситуацией на бульваре приехал мэр Краснодара Евгений Первышов. Его сопровождала депутат Государственной Думы РФ, координатор законодательных инициатив ОНФ в Госдуме Наталья Костенко.

Первышов и Костенко прошли по центральной дорожке бульвара и выяснили, что зеленая зона находится в запустении, деревья и кустарники выглядят неухоженными, пешеходной дорожки с твердым покрытием нет. Из-за отсутствия бордюров, отделяющих бульвар от дороги, автомобилисты приспособили большой участок под парковку. Эти и другие моменты вызывают возмущение местных жителей.

Первышов отметил, что уже дал поручение поднять земельно-правовую документацию по территории бульвара, чтобы после подтверждения реализации проекта благоустройства можно было без задержек приступать к работам.

Ситуацию с бульваром на ул. Дальней краснодарские чиновники обещают исправить не первый год. Так, в октябре 2015 года местные власти заявили, что из этой зеленой зоны планируют сформировать полноценный бульвар с лавочками и урнами, освещением, вымощенной плиткой пешеходной дорожкой.

Бульвар «Дальний» был наименован и закреплен по ул. Дальней от ул. им. Дзержинского до ул. Шоссе Нефтяников решением городской Думы Краснодара от 18 июля 2013 г. № 51 п. 24 «О наименовании зеленых зон в муниципальном образовании город Краснодар».

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