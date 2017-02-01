В Новокуйбышевске приостановили действие автозаправки, загрязнявшей воздух

В обоснование иска он указал, что в реализуемом ООО «Весна» топливе установлено наличие вредных (загрязняющих) веществ (серы, бензола). При этом ответчику разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области не выдавалось.

Прокурор просил суд обязать ООО «Весна» приостановить осуществление деятельности общества до получения разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.

Решением Новокуйбышевского городского суда иск прокурора удовлетворен. Не согласившись с принятым судебным актом, ООО «Весна» обратилось в суд с апелляционной жалобой, в которой просило решение суда первой инстанции отменить и принять по делу новое решение об отказе в удовлетворении иска.