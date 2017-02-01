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10:19 (мск), источник: НИА Самара

В Новокуйбышевске приостановили действие автозаправки, загрязнявшей воздух

Прокурор Новокуйбышевска обратился в суд в защиту интересов неопределенного круга лиц с иском к автозаправочной станции ООО «Весна» об устранении нарушений законодательства в сфере экологии и охраны окружающей среды.

В обоснование иска он указал, что в реализуемом ООО «Весна» топливе установлено наличие вредных (загрязняющих) веществ (серы, бензола). При этом ответчику разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области не выдавалось.
Прокурор просил суд обязать ООО «Весна» приостановить осуществление деятельности общества до получения разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.

Решением Новокуйбышевского городского суда иск прокурора удовлетворен. Не согласившись с принятым судебным актом, ООО «Весна» обратилось в суд с апелляционной жалобой, в которой просило решение суда первой инстанции отменить и принять по делу новое решение об отказе в удовлетворении иска.

Судебная коллегия оставила решение Новокуйбышевского городского суда Самарской области от 07.11.2016 без изменения, а апелляционную жалобу ООО «Весна» — без удовлетворения, сообщает сайт прокуратуры.

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