В Пермском крае проверят правомерность изъятия детей из семей

Правомерность изъятия детей из семей проверят в Пермском крае. Уполномоченный по правам ребёнка Павел Миков создал рабочую группу, которая будет анализировать подобные случаи. Указ о создании таких групп издал Президент РФ Владимир Путин. Цель работы — проверить, не было ли изъятие неправомерным.

В Пермском крае в рабочую группу вошли представители органов исполнительной власти, опеки и попечительства, охраны здоровья, социальной защиты и других сфер, также представители региональной общественной палаты, общественных объединений родителей. Они будут вести мониторинг случаев неправомерного изъятия детей из семей, анализировать деятельности органов, которые за это отвечают.

Как рассказали в аппарате уполномоченного по правам ребёнка, в крае уже есть опыт по анализу подобных действий в отношении несовершеннолетних. Такая группа работала в 2016 году при Министерстве социального развития и разбирала жалобы, поступавшие в аппарат омбудсмена и других государственных органов. В общей сложности в 2016 году в крае из семей изъяли 33 ребёнка. Во всех случаях эту меру признали обоснованной и правомерной.

В случае, если родители (или опекуны) считают, что ребенка отобрали неправомерно, необходимо обращаться в адрес Уполномоченного по правам ребёнка по адресу: 614006, г. Пермь, ул. Ленина, 51 или писать сообщения по электронной почте: ombudsman@uppc.permkrai.ru.