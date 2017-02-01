В Пермском крае проверят правомерность изъятия детей из семей
Детский омбудсмен Павел Миков создал рабочую группу, которая будет анализировать подобные случаи.
Детский омбудсмен Павел Миков создал рабочую группу, которая будет анализировать подобные случаи.
Правомерность изъятия детей из семей проверят в Пермском крае. Уполномоченный по правам ребёнка Павел Миков создал рабочую группу, которая будет анализировать подобные случаи. Указ о создании таких групп издал Президент РФ Владимир Путин. Цель работы — проверить, не было ли изъятие неправомерным.
В Пермском крае в рабочую группу вошли представители органов исполнительной власти, опеки и попечительства, охраны здоровья, социальной защиты и других сфер, также представители региональной общественной палаты, общественных объединений родителей. Они будут вести мониторинг случаев неправомерного изъятия детей из семей, анализировать деятельности органов, которые за это отвечают.
Как рассказали в аппарате уполномоченного по правам ребёнка, в крае уже есть опыт по анализу подобных действий в отношении несовершеннолетних. Такая группа работала в 2016 году при Министерстве социального развития и разбирала жалобы, поступавшие в аппарат омбудсмена и других государственных органов. В общей сложности в 2016 году в крае из семей изъяли 33 ребёнка. Во всех случаях эту меру признали обоснованной и правомерной.
В случае, если родители (или опекуны) считают, что ребенка отобрали неправомерно, необходимо обращаться в адрес Уполномоченного по правам ребёнка по адресу: 614006, г. Пермь, ул. Ленина, 51 или писать сообщения по электронной почте: ombudsman@uppc.permkrai.ru.