Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как сделать ремонт, если на него почти не осталось денег
Завтрак оказался полезным для сердца и сосудов
Россия обратилась с призывом к Киеву после обострения в Донбассе
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Пара делает совместные снимки, находясь в разных уголках планеты
Пытки террористов и ловля мигрантов: Трамп вернет США величие Что успел сделать Дональд Трамп на посту президента
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Как сделать балкон удобным и функциональным
"Это может вызвать панику": ДНР про реальные потери ВСУ - СМИ
Секретарь Порошенко про Авдеевку: Почти катастрофа
Дочка Майкла Джексона бросила бойфренда
Мэрайя Кэри рассказала об отношениях с новым возлюбленным
Разговор с Путиным стал для Трампа важнее звонка Меркель – Bild
Секретарь Порошенко про Авдеевку: Почти катастрофа
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: появились фото прототипа
В Подмосковье угнали автомобиль с 7 кг золота
Фоторепортажи
9NASA показало посадку зонда на Титан
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
10:24 (мск), источник: NewsKo

В центре «Мои документы» снова можно получить водительские права

Государственная услуга по приёму документов и выдаче готовых водительских удостоверений российского и международного образца взамен старых, утерянных или с истекшим сроком действия вновь будет оказываться на площадке офиса «Центральный-2», расположенном в Перми на ул. Куйбышева, 9. С 1 февраля специалисты центра принимают документы от заявителей, выдача удостоверений начнётся с 6 февраля.

Как сообщает пресс-служба МФЦ, остальные многофункциональные центры Перми подключатся к проекту в течение первого квартала 2017 года.

Список документов, которые необходимо предоставить для получения услуги, остаётся прежним: паспорт, старое водительское удостоверение (если таковое имеется). Медицинская справка в случае получения нового документа взамен утерянного, украденного или испорченного теперь не требуется. Пройти медкомиссию придётся только при получении водительских прав по истечении срока действия документа. Сделать фотографию на удостоверение можно будет прямо в филиале МФЦ.

Напомним, ранее, с декабря 2014 года по 1 сентября 2016 года, жители Перми уже имели возможность получать водительские права в филиале «Центральный-2» в рамках пилотного проекта, который проходил в ряде регионов РФ. Эксперимент был признан удачным, за этот период удостоверения в офисе многофункционального центра получили порядка 3 тыс. пермяков.

В течение 2017 года услуга по выдаче водительских удостоверений российского и международного образца взамен старых, утерянных или с истекшим сроком действия начнёт оказываться во всех 53 МФЦ Пермского края.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Протону-М» припаяли новые сроки
Россияне с 1 февраля получили право на «дальневосточный гектар»
Что изменится в жизни россиян в феврале
Представителям Белого дома запретили выступать на CNN
Число выезжающих за границу россиян за год сократилось вдвое
Бывшая сотрудница компании Трампа рассказала о его нарциссизме
Специалисты озвучили новые обстоятельства крушения Ту-154 в Сочи
Американский ракетный крейсер сел на мель у берегов Японии
Спорт
С китайским оттенком: в Европе закрылось трансферное окно Главные новости в сфере переходов, как это ни странно, связаны с китайскими клубами, проявившими невероятную активность на европейском рынке
Авто
320 км/ч по Москве: водитель без прав поговорил с журналистами Журналисты пообщались с мужчиной, который уверяет, что неоднократно превышал скоростной режим в Москве, разгоняясь в городе до 300 км/ч
Hi-Tech
Фото: какими были магазины электроники в СССР Hi-Tech Mail.Ru делится фотографиями, как люди выбирали технику 50 лет назад
Кино
18-летняя дочь Майкла Джексона дебютирует как актриса Пэрис Джексон сыграет гуру соцсетей — «супершикарную», стильную и устрашающую героиню
Недвижимость
В Москве и Петербурге появится «умное жилье»
Объявлен мораторий на строительство в центре Петербурга
Как сделать ремонт, если на него почти не осталось денег
Должников по алиментам лишат единственного жилья
Леди
Личный опыт: Как я променяла идеальную фигуру на счастье (фото) Редактор «Леди Mail.Ru» рассказывает, как она много лет занималась фитнесом и следила за правильным питанием, а потом поняла, что любовь к себе не зависит от веса
Дети
Россиянки стали позже рожать первенцев В последние годы в России неуклонно растет средний возраст, в котором женщины рожают первого ребенка.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь