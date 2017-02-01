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11:30 (мск), источник: Афиша Daily

Ученые связали любовь к черному юмору с более развитым интеллектом

Ученые из Венского медицинского университета пришли к выводу, что у любителей черного юмора лучше развит интеллект, они стабильнее эмоционально и менее агрессивны.

Результаты соответствующего исследования ученых опубликованы в журнале Cognitive Processing.

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Ученые отнесли к черному юмору шутки, затрагивающие такие темы как смерть, уродство, физические недостатки и войны. Для образца они взяли 12 серий комикса «Черная книга» немецкого автора Ули Штайна, которые дали посмотреть 156 мужчинам и женщинам с разным образованием и семейным положением.

Испытуемые оценивали шутки из комикса по разным критериям, например, по уровню новизны, приемлемости, актуальности, сложности для понимания и другим. После этого проводили тесты на уровень интеллекта и эмоциональную устойчивость с агрессивностью.

В итоге люди, предпочитающие черный юмор, показали более высокие показатели интеллекта и эмоциональной устойчивости.

Ученые, комментируя результаты своего исследования, говорят, что понимание черного юмора — комплексная задача для головного мозга, которая не может решаться без определенного уровня развития ума и чувствительности к эмоциям.

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В Венском университете провели исследование, основанное на отношении людей к черному юмору
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