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10:36 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

Константин Хабенский проведет в Нижнем Новгороде фестиваль детских студий

С 3 по 5 марта в Нижнем Новгороде пройдет первый открытый фестиваль спектаклей, созданных студиями Константина Хабенского в семи городах России. Об этом сообщается на сайте центра культуры «Рекорд».

В рамках фестиваля «Малая сцена Большой жизни» выступит и сам Константин Хабенский. Он сыграет роли в нескольких спектаклях.

Основной площадкой фестиваля станет ЦК «Рекорд». Там в течение трех дней будут проходить спектакли и мастер-классы. Постановки также будут показаны на сценах ККЗ, ТЮЗа и Дома актера.

Часть собранных от продажи билетов средств будет направлена на помощь тяжелобольным детям, а также на поддержку студий творческого развития Константина Хабенского.

«Мы вскрываем в детях как человеческий, так и творческий потенциал, который спит или ждет своего выхода. Потенциал людей, которые выйдут через какое-то время из стен школы свободными, веселыми, легкими, думающими, умеющими излагать свои мысли красиво, людей, с которыми нам с вами придется общаться и в будущем», — сказал Хабенский.

В сентябре 2016 года администрация Нижнего Новгорода свернула финансирование студии творческого развития Константина Хабенского, открытой в 2014 году. Педагоги школы, числившиеся и получавшие ранее заработную плату в муниципальном театре «Преображение», перестали ее получать. При этом родителям воспитанников студии предложили оплачивать обучение, что противоречит ее уставу. В ноябре для переговоров в Нижний Новгород приехала представитель актера Ляйсан Мишарина. На встрече с директором департамента культуры Натальи Сухановой было достигнуто соглашение о том, что финансирование студии из бюджета города возобновится. В настоящее время в студии занимаются 270 детей, работают 16 педагогов.

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