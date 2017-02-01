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10:30 (мск), источник: РИА Новости

В Хабаровском крае в январе подали 3000 заявок на «дальневосточный гектар»

Жители Хабаровского края в январе этого года подали три тысячи заявок на «дальневосточный гектар», это половина от всех заявок с начала реализации проекта, сообщается на сайте краевого правительства в среду. Первого февраля стартовал третий этап реализации закона о «дальневосточном гектаре», когда любой россиянин сможет стать обладателем участка земли на Дальнем Востоке.

Источник: РИА "Новости"

ХАБАРОВСК, 1 фев — РИА Новости. Жители Хабаровского края в январе этого года подали три тысячи заявок на «дальневосточный гектар», это половина от всех заявок с начала реализации проекта, сообщается на сайте краевого правительства в среду.

Первого февраля стартовал третий этап реализации закона о «дальневосточном гектаре», когда любой россиянин сможет стать обладателем участка земли на Дальнем Востоке. Согласно закону, вступившему в силу 1 июня 2016 года, россияне смогут один раз безвозмездно получить гектар земли в ДФО. Участок предоставляется на пять лет, он должен быть свободен от прав третьих лиц и находиться в свободном обороте. Через пять лет при условии освоения земли ее можно будет арендовать или получить в собственность.

«В последние недели жители Хабаровского края заметно активизировались — только за последний месяц подано почти три тысячи заявлений. Общее число заявок по краю с начала реализации проекта приблизилось к шести тысячам», — приводятся в сообщении слова губернатора края Вячеслава Шпорта.

Отмечается, что в среду Шпорт посетил филиал МФЦ в Хабаровске и специализированный центр «Дальневосточный гектар» в селе Тополево Хабаровского района, проверил стабильность федеральной информационной системы наДальнийВосток.рф и оценил готовность к приему заявлений со всей России.

«Сейчас наша задача — обеспечить функционирование всех структур, которые задействованы в реализации проекта. Для этого мы продолжаем создавать отдельные рабочие места в МФЦ и обучать специалистов. Уверен, что принятых мер будет достаточно для обработки заявок со всей страны», — отметил Шпорт. По словам губернатора, в многофункциональных центрах созданы специальные рабочие места, где можно быстро зарегистрироваться на портале государственных услуг и оформить гектар. Специалисты МФЦ прошли необходимое обучение. Также сформированы четыре мобильные бригады, которые проводят информационные встречи с населением по всему краю.

По данным краевого правительства, общая площадь территорий края, доступных к предоставлению в рамках федерального закона, составляет около 38 миллионов гектаров. Согласно данным социологического опроса агентства по развитию человеческого капитала, число заявок от россиян, желающих получить гектар в Хабаровском крае, может достигнуть двух миллионов.

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