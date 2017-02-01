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10:49 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

В Екатеринбурге останавливались часы обратного отсчета чемпионата мира

Сейчас часы уже работают в штатном режиме.

Часы обратного отсчета до чемпионата мира, которые были запущены за 500 дней до старта мундиаля в Екатеринбурге, остановились, сообщила в соцсетях одна из жительниц Екатеринбурга.

«Встали! Нету больше никакого обратного отсчета», — написала уралочка.

Между тем организаторы заявили корреспонденту «АиФ-Урал», что часы обратного отсчета работают сейчас в штатном режиме.

«Задержка торжественного запуска была вызвана техническими помехами, которые также наблюдались в работе другого оборудования в период нахождения первых лиц на площадке, — сообщила Анна Авакова, сотрудник пресс-службы официального бренда чемпионата мира по футболу. — После этого мы провели плановые работы с целью финализации всех технических процессов. В связи с этим некоторое время табло было не активным».

Часы обратного отсчета были торжественно запущены в понедельник в уральской столице ровно за 500 дней до старта мундиаля. На торжестве присутствовали первые лица области и города.

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