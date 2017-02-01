В Екатеринбурге останавливались часы обратного отсчета чемпионата мира
Сейчас часы уже работают в штатном режиме.
Сейчас часы уже работают в штатном режиме.
Часы обратного отсчета до чемпионата мира, которые были запущены за 500 дней до старта мундиаля в Екатеринбурге, остановились, сообщила в соцсетях одна из жительниц Екатеринбурга.
«Встали! Нету больше никакого обратного отсчета», — написала уралочка.
Между тем организаторы заявили корреспонденту «АиФ-Урал», что часы обратного отсчета работают сейчас в штатном режиме.
«Задержка торжественного запуска была вызвана техническими помехами, которые также наблюдались в работе другого оборудования в период нахождения первых лиц на площадке, — сообщила Анна Авакова, сотрудник
Часы обратного отсчета были торжественно запущены в понедельник в уральской столице ровно за 500 дней до старта мундиаля. На торжестве присутствовали первые лица области и города.