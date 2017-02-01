В Уфе открылся новый круглосуточный детский травмпункт

Это новое помещение с отдельным входом. Здесь для юных пациентов созданы все условия. Есть всё, что должно быть в подобном учреждении: рентген-кабинет, перевязочная, гипсовая, кабинет врача, процедурная. В случае необходимости ребенку сделают МРТ, отметили в Минздраве РБ. Если это серьезная травма, возможна немедленная госпитализация в РДКБ. Кроме того в травмпункте помимо травматолога, будет дежурить и нейрохирург.

В отличие от травмпункта на Аксакова, который работал до десяти часов вечера, в РДКБ принимать пациентов будут круглосуточно. Обратиться за помощью к квалифицированным специалистам, как и прежде, смогут юные жители всех районов Уфы.