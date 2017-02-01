В Симферополе школу № 23 из-за ремонта отапливают электроприборами

«В течение отопительного сезона различные ситуации бывают и сбои в подаче тепла… На сегодняшний день температурный режим соблюдается, идут ремонтные работы в микрорайоне Бела Куна, потому в школе № 23 приходится вопрос решать электроприборами. Но другого выхода нет для того, чтобы довести температурный режим до нормы», — уточнила Сухина.

Она подчеркнула, что по санитарным требованиям температурный режим в классах и лабораторных комнатах должен составлять +18…+24 градусов, в спортивных залах — +17…+20.

Сухина также сообщила, что, несмотря на довольно холодную зиму, дошкольные учреждения Симферополя не меняли режим работы.

«В связи с температурным режимом не изменили режим работы дошкольных учреждений, прогулки есть, посещаемость дошкольников составляет хорошие показатели, эпидобстановка не превышает уровня. Мы пережили эту зиму без закрытия школ, эпидситуация была невысокая, режим работы соблюдался», — констатировала начальник управления.