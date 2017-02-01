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10:33 (мск), источник: Крым Press

22 спортплощадки установят в Симферополе в этом году

6 площадок для сдачи норм ГТО и 22 спортплощадки установят в Симферополе в этом году. В настоящий момент производится отвод земли для оборудования данных объектов.

Об этом сообщила пресс-служба администрации Симферополя.

Кроме того, городские власти намерены подготовить документацию на строительство стадиона с трибунами на 300 зрительских мест и спорткомплекса по улице Крымская, 2. После подготовки необходимых документов начнется демонтаж разрушенного здания, занимающего место.

Планируется также привести в порядок две спортивные школы — № 3 и № 4. В этом году выделены деньги на разработку документации по двум объектам. Так, первая школа получит 1,5 млн. рублей для строительства канализации, вторая — 23 млн.рублей для проектно-сметной документации и экспертизы разрушенной крыши.

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