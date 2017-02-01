22 спортплощадки установят в Симферополе в этом году
6 площадок для сдачи норм ГТО и 22 спортплощадки установят в Симферополе в этом году. В настоящий момент производится отвод земли для оборудования данных объектов.
6 площадок для сдачи норм ГТО и 22 спортплощадки установят в Симферополе в этом году. В настоящий момент производится отвод земли для оборудования данных объектов.
Об этом сообщила
Кроме того, городские власти намерены подготовить документацию на строительство стадиона с трибунами на 300 зрительских мест и спорткомплекса по улице Крымская, 2. После подготовки необходимых документов начнется демонтаж разрушенного здания, занимающего место.
Планируется также привести в порядок две спортивные школы — № 3 и № 4. В этом году выделены деньги на разработку документации по двум объектам. Так, первая школа получит 1,5 млн. рублей для строительства канализации, вторая — 23 млн.рублей для