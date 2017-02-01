22 спортплощадки установят в Симферополе в этом году

Об этом сообщила пресс-служба администрации Симферополя.

Кроме того, городские власти намерены подготовить документацию на строительство стадиона с трибунами на 300 зрительских мест и спорткомплекса по улице Крымская, 2. После подготовки необходимых документов начнется демонтаж разрушенного здания, занимающего место.