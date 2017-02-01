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10:43 (мск), источник: AmurMedia.ru

Юридическую помощь жителям предлагает мэрия Хабаровска

Помощь оказывается в форме устных консультаций.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 1 февраля, AmurMedia.

Юридическую помощь по вопросам, входящим в компетенцию администрации города, могут получить жители Хабаровска. Юридическая помощь оказывается в форме устных консультаций, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе администрации Хабаровска.

С 1 февраля нынешнего года специалист юридического управления принимает в будние дни с 11.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: ул. Дикопольцева, 17, кабинет № 12 (цокольный этаж), телефон 41−97−99.

Кроме того, по-прежнему консультации юриста по вопросам, входящим в компетенцию администрации города, хабаровчане могут получить в комитетах по управлению районами по следующим адресам:

— Краснофлотский район: ул. Руднева, 41, каб. № 4, еженедельно по вторникам и четвергам с 10.00 до 13.00, тел. 33−13−41;.

— Кировский район (ул. Орджоникидзе, 3, каб. 222) еженедельно во вторник с 14.00 до 17.00, в четверг с 10.00 до 13.00, тел. 41−95−37;.

— Железнодорожный район (пер. Ленинградский, 13а, каб. 26) — еженедельно по вторникам и четвергам с 14.00 до 17.00, тел. 40−88−03;.

— Индустриальный район (ул. Краснореченская, 87, каб. 41) — еженедельно в понедельник с 14.00 до 17.00, среду с 10.00 до 13.00, тел. 40−90−37.

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