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10:41 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

Суд поддержал решение Нижегородского УФАС по замене лифтов в Нижнем Новгороде

Суд поддержал решение Нижегородского УФАС по конкурсу о замене лифтов в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба УФАСа. Решение арбитражный суд Нижегородской области принял 30 января 2017 года, подтвердив законность решения УФАС от 30 сентября 2016 года.

В УФАС пожаловался «Карачаровский механический завод» (КМЗ) на действия «Фонда капремонта многоквартирных домов Нижегородской области» при проведении конкурса по капремонту или замене 210 лифтов в Нижнем Новгороде. КМЗ оспаривал положения конкурсной документации.

Комиссия УФАС посчитало претензии обоснованными. Анализ материалов дела показал, что техзадание не содержало исчерпывающей информации об объеме выполняемых работ. Кроме того, в нем отсутствовали многие существенные параметры установленного в настоящий момент лифтового оборудования. А это ограничивает участников в возможности подготовки конкурентоспособного ценового предложения.

Также УФАС посчитало, что конкурсной документацией не определена методология оценки по критерию «качество услуг и работ». Из-за этого оценить объективность и беспристрастность оценки конкретной заявки не представляется возможным. Установленный фондом порядок оценки заявок на участие в конкурсе не позволяет выявить лучшие условия выполнения договора в связи с отсутствием установленной зависимости между количеством присваиваемых баллов по критерию «качество услуг и работ» и представляемыми участниками документами.

В итоге УФАС признал фонд нарушившим закон «О защите конкуренции», однако не стало выдавать предписание, поскольку фонд уже заключил договор с победителем конкурса. Сейчас антимонопольный орган оспаривает этот договор в суде.

Не согласившись с такими выводами, фонд обратился в суд с заявлением о признании решения УФАС незаконным, однако суд отказал в удовлетворении данных требований.

Напомним, УФАС через суд уже добился отмены результатов одного из конкурсов по замене и ремонту лифтов в Нижегородской области, продолжается рассмотрение исков по отмене еще трех конкурсов.

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