Суд поддержал решение Нижегородского УФАС по замене лифтов в Нижнем Новгороде
Суд поддержал решение Нижегородского УФАС по конкурсу о замене лифтов в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает
Суд поддержал решение Нижегородского УФАС по конкурсу о замене лифтов в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает
В УФАС пожаловался «Карачаровский механический завод» (КМЗ) на действия «Фонда капремонта многоквартирных домов Нижегородской области» при проведении конкурса по капремонту или замене 210 лифтов в Нижнем Новгороде. КМЗ оспаривал положения конкурсной документации.
Комиссия УФАС посчитало претензии обоснованными. Анализ материалов дела показал, что техзадание не содержало исчерпывающей информации об объеме выполняемых работ. Кроме того, в нем отсутствовали многие существенные параметры установленного в настоящий момент лифтового оборудования. А это ограничивает участников в возможности подготовки конкурентоспособного ценового предложения.
Также УФАС посчитало, что конкурсной документацией не определена методология оценки по критерию «качество услуг и работ».
В итоге УФАС признал фонд нарушившим закон «О защите конкуренции», однако не стало выдавать предписание, поскольку фонд уже заключил договор с победителем конкурса. Сейчас антимонопольный орган оспаривает этот договор в суде.
Не согласившись с такими выводами, фонд обратился в суд с заявлением о признании решения УФАС незаконным, однако суд отказал в удовлетворении данных требований.
Напомним, УФАС через суд уже добился отмены результатов одного из конкурсов по замене и ремонту лифтов в Нижегородской области, продолжается рассмотрение исков по отмене еще трех конкурсов.