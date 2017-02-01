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12:20 (мск), источник: ДЕЙТА

Запись в первые классы началась в Приморье

Прием документов от будущих первоклассников начали школы Приморского края первого февраля, сообщает ИА «Дейта».

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Прием в первые классы проходит в два этапа: с первого февраля по 30 июня — для дошкольников, зарегистрированных по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории. С первого июля, но не позднее пятого сентября — для всех желающих при наличии свободных мест.

«При подаче заявления с первого февраля по 30 июня родители или законные представители будущих первоклассников, являющихся гражданами Российской Федерации, предоставляют документ, удостоверяющий личность родителя или законного представителя, оригинал свидетельства о рождении ребенка и его ксерокопию, оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или пребывания и его ксерокопию. По своему усмотрению родители ребенка представляют и иные документы. Медицинская карта не является обязательным документом для зачисления в школу», — говорится в сообщении администрации Приморского края.

Если ребенок не является гражданином России, его родителям или законным представителям придется также предоставить заверенные в установленном порядке копии документа, подтверждающего родство заявителя или законность представления прав обучающегося, заверенные копии документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.

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Информация о количестве свободных мест для приема детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, будет размещена на информационных стендах для родителей и интернет-сайтах общеобразовательных учреждений не позднее первого июля. При приеме в школу первоочередным правом пользуются только дети военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел.

В департаменте добавили, что подать документы на зачисление ребенка в первый класс можно не только лично, но и через портал Госуслуги в сети Интернет или многофункциональный центр (МФЦ).

«Для подачи заявления необходимо зайти на сайт госуслуг, в разделе “Ваше местоположение” выбрать, например, “Владивосток”. Затем — “Органы власти по местоположению”, “Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока”, услуга “Зачисление в общеобразовательные учреждения города Владивостока”. Нажав кнопку “Получить услугу”, заполнить все необходимые поля. Зачисление оформляется распорядительным актом образовательной организации в течение семи рабочих дней», — говорится в сообщении.

Напоминаем, что никаких специальных требований к тому, что должен уметь первоклассник, школы предъявлять не имеют права.

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