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15:14 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

На День влюбленных ЗАГС Казани возродит традицию проведения обряда помолвки

(Город Казань KZN.RU, 1 февраля). ЗАГС Казани возрождает традицию проведения обряда помолвки, традиционного для русского и татарского народов.

Обряд сговора, сватовства существовал у русских и татар с древности, с этого дня молодые люди считались женихом и невестой, начинали готовиться к свадьбе, и их союз уже практически не мог быть расторгнут. С течением времени традиция видоизменилась, но не потеряла своей ценности.

Традиционно влюбленные приобретают статус жениха и невесты с момента подачи заявления в ЗАГС. Этот момент можно сделать торжественным и красивым. Церемония включает в себя подачу заявления, элементы традиционного обряда, преподнесение кольца любимой, романтический танец жениха и невесты под песню в исполнении ведущего церемонии и многое другое. Церемония может проходить в присутствии родителей, родственников и друзей.

Обряд помолвки в Центре семьи планируют провести в День влюбленных, 14 февраля. Все, кто заинтересовался проведением обряда, могут звонить по тел. 590−11−53, сообщили в ЗАГСе Казани.

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