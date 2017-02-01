На День влюбленных ЗАГС Казани возродит традицию проведения обряда помолвки

Обряд сговора, сватовства существовал у русских и татар с древности, с этого дня молодые люди считались женихом и невестой, начинали готовиться к свадьбе, и их союз уже практически не мог быть расторгнут. С течением времени традиция видоизменилась, но не потеряла своей ценности.

Традиционно влюбленные приобретают статус жениха и невесты с момента подачи заявления в ЗАГС. Этот момент можно сделать торжественным и красивым. Церемония включает в себя подачу заявления, элементы традиционного обряда, преподнесение кольца любимой, романтический танец жениха и невесты под песню в исполнении ведущего церемонии и многое другое. Церемония может проходить в присутствии родителей, родственников и друзей.

Обряд помолвки в Центре семьи планируют провести в День влюбленных, 14 февраля. Все, кто заинтересовался проведением обряда, могут звонить по тел. 590−11−53, сообщили в ЗАГСе Казани.