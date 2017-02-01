Стало известно, на каких улицах Казани стоимость парковки повысится до 70 рублей в час

Так, максимальная плата в 70 рублей в час будет установлена на следующих парковках:

— улица Профессора Нужина (заездной карман возле дома № 2 по улице Профессора Нужина — десять машиномест).

— улица Театральная (обе стороны улицы от пересечения с улицей Дзержинского до пересечения с улицей Большая Красная — 73 машиноместа).

— улица Толстого (четная сторона улицы от пересечения с улицей Горького до пересечения с улицей К. Маркса и нечетная сторона улицы от пересечения с улицей К. Маркса до пересечения с улицей Большая Красная — 30 машиномест).

— площадь Свободы (по улице К. Маркса от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Театральная — 40 машиномест).

— улица Толстого (четная сторона улицы от пересечения с улицей Щапова до пересечения с улицей Горького — 24 машиноместа).

— улица Профессора Нужина (нечетная сторона улицы напротив здания КСК «УНИКС» — 12 машиномест).

— улица Толстого (четная сторона улицы от пересечения с улицей Бутлерова до пересечения с улицей Щапова — 22 машиноместа).

Плата 30 рублей в час будет взиматься на пяти парковках города:

— М. Худякова (нечетная сторона улицы от пересечения с улицей Г. Тукая до дома № 3 по улице М. Худякова — 14 машиномест).

— Г. Камала (обе стороны улицы от пересечения с улицей Нариманова до пересечения с улицей Г. Тукая — 60 машиномест).

— Г. Камала (нечетная сторона улицы от пересечения с улицей Г. Тукая до пересечения с улицей Московская и четная сторона улицы, заездной карман, — 42 машиноместа).

— Г. Исхаки (нечетная сторона улицы от пересечения с улицей Чернышевского до пересечения с улицей Р. Яхина — 20 машиномест).

— Г. Исхаки (обе стороны улицы от пересечения с улицей Чернышевского до пересечения с улицей Т. Гиззата — 36 машиномест).

Отмечается, что на остальных парковках стоимость остается прежней — 50 рублей в час.

Справка

Водители могут расплатиться за парковку тремя способами: через паркоматы возле парковок с помощью банковских карт, путем отправки SMS-сообщений на номер 3116, а также с помощью мобильного приложения для смартфонов, которое доступно для скачивания на сайте parkingkzn.ru.

Первые 15 минут парковки бесплатные. Это время дается для оплаты парковки, либо для того, чтобы высадить пассажира и уехать. Парковки бесплатны для инвалидов, электромобилей, а также для машин экстренных служб. Сумма штрафа за нарушение правил парковки — 2500 рублей.