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12:15 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

Волгоградские школьники примут участие в акции «Мы из Сталинграда»

В акции, приуроченной к празднованию 74-й годовщины Сталинградской Победы, примут участие более тысячи школьников.

С 1 по 10 февраля в муниципальных образованиях пройдут «Уроки мужества», викторины и тематические линейки.

В мероприятиях примут участие ветераны Великой Отечественной войны, члены ассоциации «Дети военного Сталинграда», представители советов ветеранов. Школьники и активисты молодежных патриотических объединений узнают новые факты из истории подготовительного, оборонительного и наступательного периодов Сталинградской битвы, посетят мемориальные памятники, возложат цветы и венки.

Добавим, патриотическое воспитание молодежи является одним из приоритетных направлений работы в регионе. Особое внимание уделяется сохранению памяти о событиях и воинах Великой Отечественной войны — это важная задача для потомков поколения победителей.

Отметим, что в 2018 году волгоградский регион, а вместе с ним и вся страна, будет праздновать 75-ю годовщину Победы в Сталинградской битве. Часть проектов текущего года являются этапами подготовки к памятной дате.

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