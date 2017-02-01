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14:22 (мск), источник: Моя Планета

Названы самые дешевые страны для путешествий в 2017 году

Эксперты подсчитали, в какой стране для россиян в этом году отпуск обойдется дешевле всего. Минимальная сумма двухнедельных каникул на двоих колеблется у цифры в $1500.

Источник: РИА "Новости"

Основой рейтинга, составленного cервисом для поиска авиабилетов, отелей и проката автомобилей Skyscanner, стали три ключевые статьи расходов путешественника — авиабилеты, проживание и питание в течение поездки. Также в расчет были включены траты на общественный транспорт, музеи и развлечения.

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Всего в список самых дешевых направлений вошли 18 стран от Ближнего зарубежья и Европы до Юго-Восточной Азии и даже Карибского бассейна. Рейтинг призван показать российским путешественникам, что цена авиабилетов далеко не всегда является ключевой составляющей бюджета поездки. К примеру, отпуск в Европе с относительно недорогими перелетами из России сравним по цене с отдыхом в экзотических азиатских странах.

В результате расчетов Skyscanner представил расходы для классического двухнедельного отпуска на двоих. Самыми демократичными направлениями рейтинга стали Абхазия ($1468), Армения ($1470) и Индия ($1501), а самыми «дорогими» — Марокко ($2044), Таиланд ($2106) и Куба ($2820).

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