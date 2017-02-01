Названы самые дешевые страны для путешествий в 2017 году
Эксперты подсчитали, в какой стране для россиян в этом году отпуск обойдется дешевле всего. Минимальная сумма двухнедельных каникул на двоих колеблется у цифры в $1500.
Эксперты подсчитали, в какой стране для россиян в этом году отпуск обойдется дешевле всего. Минимальная сумма двухнедельных каникул на двоих колеблется у цифры в $1500.
Основой рейтинга, составленного cервисом для поиска авиабилетов, отелей и проката автомобилей Skyscanner, стали три ключевые статьи расходов путешественника — авиабилеты, проживание и питание в течение поездки. Также в расчет были включены траты на общественный транспорт, музеи и развлечения.
Всего в список самых дешевых направлений вошли 18 стран от Ближнего зарубежья и Европы до
В результате расчетов Skyscanner представил расходы для классического двухнедельного отпуска на двоих. Самыми демократичными направлениями рейтинга стали Абхазия ($1468), Армения ($1470) и Индия ($1501), а самыми «дорогими» — Марокко ($2044), Таиланд ($2106) и Куба ($2820).