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13:54 (мск), источник: УНИАН

В Авдеевке нет паники, в домах есть вода и газ — Жебривский

Председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что ночь в Авдеевке прошла относительно спокойно, в городе есть вода и газ.

Источник: УНИАН

Об этом он написал в Facebook.

«Ночь в Авдеевке прошла относительно спокойно… Ночью, по техническим причинам, температура в теплосетях города немного упала, но работникам Коксохима уже удалось ее поднять. Сейчас температура теплоносителя 35 градусов», — сообщил он.

По его словам, вода в городе есть, давления хватает, чтобы поднять воду до 4 этажа многоэтажек. Газ в домах тоже есть.

Кроме того, в город прибыло 8 грузовиков помощи.

Жебривский добавил, что очень много помогают другие области, международные организации. «Благодаря этой поддержке, в Авдеевке нет паники. Сейчас необходимо добиться режима тишины, чтобы ремонтники вышли на место порыва и восстановили электроснабжение», — уточнил он.

Как сообщалось, в Авдеевке началась добровольная эвакуация. В некоторых районах нет электричества, перебои со связью, не везде есть интернет. Отремонтировать перебитую линию электропередач накануне не смогли, потому что российская сторона не дала письменного подтверждения прекращения огня в зоне работ.

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