В Авдеевке нет паники, в домах есть вода и газ — Жебривский

Об этом он написал в Facebook.

«Ночь в Авдеевке прошла относительно спокойно… Ночью, по техническим причинам, температура в теплосетях города немного упала, но работникам Коксохима уже удалось ее поднять. Сейчас температура теплоносителя 35 градусов», — сообщил он.

По его словам, вода в городе есть, давления хватает, чтобы поднять воду до 4 этажа многоэтажек. Газ в домах тоже есть.

Кроме того, в город прибыло 8 грузовиков помощи.