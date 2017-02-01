В Авдеевке нет паники, в домах есть вода и газ — Жебривский
Председатель Донецкой
Председатель Донецкой
Об этом он написал в Facebook.
«Ночь в Авдеевке прошла относительно спокойно… Ночью, по техническим причинам, температура в теплосетях города немного упала, но работникам Коксохима уже удалось ее поднять. Сейчас температура теплоносителя 35 градусов», — сообщил он.
По его словам, вода в городе есть, давления хватает, чтобы поднять воду до 4 этажа многоэтажек. Газ в домах тоже есть.
Кроме того, в город прибыло 8 грузовиков помощи.
Жебривский добавил, что очень много помогают другие области, международные организации. «Благодаря этой поддержке, в Авдеевке нет паники. Сейчас необходимо добиться режима тишины, чтобы ремонтники вышли на место порыва и восстановили электроснабжение», — уточнил он.
Как сообщалось, в Авдеевке началась добровольная эвакуация. В некоторых районах нет электричества, перебои со связью, не везде есть интернет. Отремонтировать перебитую линию электропередач накануне не смогли, потому что российская сторона не дала письменного подтверждения прекращения огня в зоне работ.