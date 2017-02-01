На поверхности Луны нашли древний кислород с Земли

Тонкий слой ионов кислорода оседает в лунной почве, заключили специалисты. Энергетические частицы солнечного ветра бомбардируют Луну почти все время, за исключением пяти дней каждый месяц, когда на пути Солнца возникает Земля. В этот период ионы земного кислорода переносятся солнечным ветром на поверхность спутника, а в остальное время характеристики ионов вокруг Луны отличаются, передает New Scientist.

Японские ученые из университета Осаки, обнаружившие этот удивительный факт, также считают, что впервые этот процесс начался около 2,4 млрд лет назад во время так называемой кислородной катастрофы, которая привела к значительному изменению состава атмосферы Земли и появлению в ней свободного кислорода.

С тех пор некоторые ионы кислорода попадают в лунный грунт, где задерживаются на глубине до 2 микрометров.