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12:11 (мск), источник: Вести Приморье

Владивосток появится на новой банкноте номиналом 2000 рублей

Совет директоров Банка России принял решение об оформлении банкнот Банка России номиналами 200 и 2000 рублей.

Источник: РИА "Новости"

Совет директоров Банка России принял решение об оформлении банкнот Банка России номиналами 200 и 2000 рублей, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Центральный банк.

На банкноте номиналом 200 рублей будут размещены символы Севастополя — изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический, а на банкноте номиналом 2000 рублей появятся знаменитые места Дальнего Востока — мост на остров Русский во Владивостоке и космодром «Восточный» в Амурской области.

Решение Совета директоров Банка России было принято по итогам общероссийского конкурса по выбору символов для новых банкнот, которые поступят в обращение в конце 2017 года.

Конкурс по выбору символов для новых банкнот номиналами 200 и 2000 рублей проводился с июня по октябрь 2016 года. На конкурс были выдвинуты более 5000 номинантов — достопримечательностей из 1113 городов России. В лонг-лист конкурса, преодолев порог в 5000 голосов, вошли 76 символов из 49 российских регионов. По итогам всероссийского социологического исследования из лонг-листа были выбраны 10 финалистов. На последнем этапе конкурса всероссийским голосованием, в котором приняли участие более 3 млн человек, и определились победители — символы Дальнего Востока и Севастополя. Итоги конкурса были объявлены 7 октября 2016 года в эфире телеканала «Россия 1».

Комментарии
1
ВенКов
Это здорово!
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