Владивосток появится на новой банкноте номиналом 2000 рублей
Совет директоров Банка России принял решение об оформлении банкнот Банка России номиналами 200 и 2000 рублей.
Совет директоров Банка России принял решение об оформлении банкнот Банка России номиналами 200 и 2000 рублей.
Совет директоров Банка России принял решение об оформлении банкнот Банка России номиналами 200 и 2000 рублей, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Центральный банк.
На банкноте номиналом 200 рублей будут размещены символы Севастополя — изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический, а на банкноте номиналом 2000 рублей появятся знаменитые места Дальнего Востока — мост на остров Русский во Владивостоке и космодром «Восточный» в Амурской области.
Решение Совета директоров Банка России было принято по итогам общероссийского конкурса по выбору символов для новых банкнот, которые поступят в обращение в конце 2017 года.
Конкурс по выбору символов для новых банкнот номиналами 200 и 2000 рублей проводился с июня по октябрь 2016 года. На конкурс были выдвинуты более 5000 номинантов — достопримечательностей из 1113 городов России. В