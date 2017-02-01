Новосибирцы выстроились в ночные очереди для записи первоклассников в школы

А эти фотографии из 195-й школы. Десятки родителей дежурят в холле, чтобы не пропустить свою очередь. Запись в первые классы в этом учебном заведении тоже началась сегодня в 9 часов утра.

Это видео из 199-й школы. Чтобы попасть на запись первоклассников, которая началась сегодня в 9 часов утра — родители ещё вчера вечером собрались у школы. Составили списки и всю ночь устраивали переклички.

В одну из школ выехали корреспонденты «Вестей» и пообщались с теми, кому удалось пристроить ребёнка в первый класс. Узнали мнение тех, кто пришёл сегодня к 9 часам утра и обнаружил, что мест уже нет. Что сейчас происходит, стоят ли до сих пор люди в очереди? Что по этому поводу говорит администрация школы?

Ирина Якубова, корреспондент: «Сейчас в школе настоящее столпотворение родителей будущих первоклассников. Документы начали принимать сегодня в 9 утра, на это время по живой очереди записались около 250 человек. При этом школа планирует набрать только 5 первых классов, это 125 человек. Родители возмущены ситуацией. Директор школы пояснил, что такая ситуация наблюдается уже три года — детей на участке много. В прошлом году набрали 8 первых классов. По согласованию с родителями часть детей перешла на учебу в соседние школы. Хотя многие родители категорически против водить детей далеко от дома. Сегодня, как сказал директор, примут всех, кто пришел».

Мы возвращаемся к теме ночного столпотворения у городских школ. Напомним, сегодня с 9 часов утра в школах начали составлять списки первоклассников. В некоторых районах — чтобы попасть на запись, родителям пришлось занимать очередь со вчерашнего вечера. В мэрии сейчас идёт брифинг на эту тему. И вот только что нам удалось получить видео. Вот как ситуацию комментируют чиновники департамента образования.