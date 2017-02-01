Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Раскрыты генетические истоки высокого давления
18-летняя дочь Майкла Джексона дебютирует как актриса
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
Светлана Бондарчук поделилась пляжным фото
Руконогий СатанаКто такая айе-айе и почему ее боятся мадагаскарцы
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Должников по алиментам лишат единственного жилья
На рынке жилья прошла волна банкротств
«Вошло много танков»: в ДНР рассказали о прорыве ВСУ на Донбассе
Секретарь Порошенко про Авдеевку: почти катастрофа
Анастасия Шубская поздравила маму с днем рождения
Вера Брежнева опубликовала роскошный снимок со взрослой дочкой
СМИ: 66-летняя Бабкина смутила фанатов снимком без макияжа
Bild: разговор с Путиным для Трампа важнее Меркель
Водители уровня «бог»: посвящается профессионалам
Новый Cadillac продают уже 24 года (и не продали)
Фоторепортажи
12Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
16Femen объявили о распаде движения
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
12:01 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирцы выстроились в ночные очереди для записи первоклассников в школы

Сотни новосибирских родителей не спали этой ночью. Люди дежурили у школ, чтобы успеть записать своих детей в первый класс. Оказалось, что далеко не каждое учебное заведение готово принять всех местных первоклассников. Многим придётся ходить в школу не по месту жительства, а в первую попавшуюся — со свободными местами в первом классе.

Источник: Вести - Новосибирск

Это видео из 199-й школы. Чтобы попасть на запись первоклассников, которая началась сегодня в 9 часов утра — родители ещё вчера вечером собрались у школы. Составили списки и всю ночь устраивали переклички.

А эти фотографии из 195-й школы. Десятки родителей дежурят в холле, чтобы не пропустить свою очередь. Запись в первые классы в этом учебном заведении тоже началась сегодня в 9 часов утра.

В одну из школ выехали корреспонденты «Вестей» и пообщались с теми, кому удалось пристроить ребёнка в первый класс. Узнали мнение тех, кто пришёл сегодня к 9 часам утра и обнаружил, что мест уже нет. Что сейчас происходит, стоят ли до сих пор люди в очереди? Что по этому поводу говорит администрация школы?

Ирина Якубова, корреспондент: «Сейчас в школе настоящее столпотворение родителей будущих первоклассников. Документы начали принимать сегодня в 9 утра, на это время по живой очереди записались около 250 человек. При этом школа планирует набрать только 5 первых классов, это 125 человек. Родители возмущены ситуацией. Директор школы пояснил, что такая ситуация наблюдается уже три года — детей на участке много. В прошлом году набрали 8 первых классов. По согласованию с родителями часть детей перешла на учебу в соседние школы. Хотя многие родители категорически против водить детей далеко от дома. Сегодня, как сказал директор, примут всех, кто пришел».

Мы возвращаемся к теме ночного столпотворения у городских школ. Напомним, сегодня с 9 часов утра в школах начали составлять списки первоклассников. В некоторых районах — чтобы попасть на запись, родителям пришлось занимать очередь со вчерашнего вечера. В мэрии сейчас идёт брифинг на эту тему. И вот только что нам удалось получить видео. Вот как ситуацию комментируют чиновники департамента образования.

Елена Кащенко, начальник управления образовательной политики и обеспечения образовательного процесса мэрии Новосибирска: «Если количество желающих поступить в ту или иную образовательную организацию больше, чем есть возможность — в каждом случае мы решаем индивидуально. С каждой образовательной организацией. Если есть возможность открыть дополнительные классы, а то есть, возможно, какие-то классы перевести на вторую смену на будущий год. То есть найти возможность дополнительных аудиторий, чтобы посадить детей на уроки — то мы это делаем».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Новосибирцы выстроились в ночные очереди для записи первоклассников в школы
Россияне с 1 февраля получили право на «дальневосточный гектар»
Что изменится в жизни россиян в феврале
Новые банкноты 200 и 2000 рублей получили свои символы
Стали известны новые обстоятельства крушения Ту-154 в Сочи
Совет Федерации ратифицировал соглашение по «Турецкому потоку»
Названа самая красивая хоккеистка России
Американский ракетный крейсер сел на мель у берегов Японии
Спорт
С китайским оттенком: в Европе закрылось трансферное окно Главные новости в сфере переходов, как это ни странно, связаны с китайскими клубами, проявившими невероятную активность на европейском рынке
Авто
Водитель Nissan решил помериться силой с океаном (видео) Владелец пикапа решил максимально близко полюбоваться морским прибоем. В итоге горе-водителя пришлось спасать с вертолета
Hi-Tech
Фото: какими были магазины электроники в СССР Hi-Tech Mail.Ru делится фотографиями, как люди выбирали технику 50 лет назад
Кино
18-летняя дочь Майкла Джексона дебютирует как актриса Пэрис Джексон сыграет гуру соцсетей — «супершикарную», стильную и устрашающую героиню
Недвижимость
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
В Подмосковье признали проблемными трех застройщиков
Многодетные семьи предложили освободить от налога на жилье
Как оборудовать удобную гардеробную?
Леди
Какие прически и макияж мы будем носить в новом сезоне Неоновая помада, гигантские блестки и много-много увлажняющих средств для кожи понадобятся вам, чтобы не отстать от модных тенденций нового сезона.
Дети
Россиянки стали позже рожать первенцев В последние годы в России неуклонно растет средний возраст, в котором женщины рожают первого ребенка.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь