В новосибирских школах пообещали сделать больше первых классов

Как сообщается в группе «Инцидент. Новосибирск», на микрорайоне МЖК люди заняли очередь в школу № 199 поздно вечером, чтобы успеть подать заявление на следующий день. Как пояснила на брифинге начальник управления образовательной политики и обеспечения образовательного процесса мэрии Елена Кащенко, такая ситуация связана с тем, что в новых жилмассивах очень много семей с детьми, и образовательные учреждения оказались к этому не готовы.

По словам специалиста, изначально школе № 199 планировали набрать пять первых классов, но, в связи с большим количеством желающих, их число будет увеличено. Если в других школах города будет не хватать мест для первоклассников, руководство образовательных учреждений постараются открывать дополнительные классы.

В 2016 году школьников в Новосибирске стало больше на 9 тысяч человек. По словам Елены Кащенко, это связано с тем, что начался демографических всплеск. В 2017 году ожидается еще больший поток учащихся.