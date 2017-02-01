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12:02 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В новосибирских школах пообещали сделать больше первых классов

Родители будущих первоклассников выстраиваются в длинные очереди, чтобы успеть подать заявление.

Источник: РИА "Новости"

В городе начался прием заявлений в первые классы. Некоторым желающим пришлось всю ночь ждать открытие школы.

Как сообщается в группе «Инцидент. Новосибирск», на микрорайоне МЖК люди заняли очередь в школу № 199 поздно вечером, чтобы успеть подать заявление на следующий день. Как пояснила на брифинге начальник управления образовательной политики и обеспечения образовательного процесса мэрии Елена Кащенко, такая ситуация связана с тем, что в новых жилмассивах очень много семей с детьми, и образовательные учреждения оказались к этому не готовы.

По словам специалиста, изначально школе № 199 планировали набрать пять первых классов, но, в связи с большим количеством желающих, их число будет увеличено. Если в других школах города будет не хватать мест для первоклассников, руководство образовательных учреждений постараются открывать дополнительные классы.

В 2016 году школьников в Новосибирске стало больше на 9 тысяч человек. По словам Елены Кащенко, это связано с тем, что начался демографических всплеск. В 2017 году ожидается еще больший поток учащихся.

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