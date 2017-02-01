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12:05 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

У челябинских семей «сгорели» путевки в детсад

Из-за накладки с электронной очередью.

Источник: УралИнформБюро

Десятки челябинских семей пропустили свою очередь в детские сады из-за накладок с электронной очередью, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе местного отделения Общероссийского народного фонда «За честные закупки».

С подачи областного правительства на Южном Урале был создан новый сайт с электронной очередью. Но о «переезде» знали не все родители — на старом сайте сообщения об этом не было. Челябинцы отслеживали путевки на прежнем портале, поэтому не знали, что им уже одобрена заявка в садик. По истечении 30 дней путевки были аннулированы. За новыми родителям придется вставать в очередь во второй раз.

Активисты штаба ОНФ намерены обратиться в региональное министерство образования с просьбой найти компромиссное решение.

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