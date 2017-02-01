В Нижегородской области более половины всех алкогольных отравлений происходят из-за суррогатов

Информация об этом размещена на сайте регионального управления Роспотребнадзора. Из них 196 случаев (55,5%) составляют отравления суррогатами алкоголя.

Напомним, за 2015 год в регионе произошло 315 случаев отравлений алкоголем. Таким образом, за 2016 год их число выросло на 12,1%.

Смертность от токсического действия алкоголя по сравнению с 2015 годом увеличилась на 31%: в 2016 году зарегистрирован 21 летальный случай, а в 2015 году — 16 случаев. В структуре летальных случаев 13 случаев произошло из-за отравления суррогатами алкоголя, 7 — из-за отравления этанолом, 1 случай — из-за отравления метанолом.