В Нижегородской области более половины всех алкогольных отравлений происходят из-за суррогатов
В Нижегородской области за 2016 год произошло 353 отравлений спиртсодержащей продукцией.
В Нижегородской области за 2016 год произошло 353 отравлений спиртсодержащей продукцией.
Информация об этом размещена на сайте регионального управления Роспотребнадзора. Из них 196 случаев (55,5%) составляют отравления суррогатами алкоголя.
Напомним, за 2015 год в регионе произошло 315 случаев отравлений алкоголем. Таким образом, за 2016 год их число выросло на 12,1%.
Смертность от токсического действия алкоголя по сравнению с 2015 годом увеличилась на 31%: в 2016 году зарегистрирован 21 летальный случай, а в 2015 году — 16 случаев. В структуре летальных случаев 13 случаев произошло
Число случаев отравления наркотиками и галлюциногенами в регионе за 2016 год снизилось на 29,1% до 244 отравлений. Из них 68,4% случаев пришлось на отравления курительными смесями, 23,8% — на отравления неуточненными наркотиками, 4,1% — на отравления героином, 1,6% — на отравления метадоном. Снижение числа наркоотравлений в прошлом году произошло