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11:59 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

В Нижегородской области более половины всех алкогольных отравлений происходят из-за суррогатов

В Нижегородской области за 2016 год произошло 353 отравлений спиртсодержащей продукцией.

Информация об этом размещена на сайте регионального управления Роспотребнадзора. Из них 196 случаев (55,5%) составляют отравления суррогатами алкоголя.

Напомним, за 2015 год в регионе произошло 315 случаев отравлений алкоголем. Таким образом, за 2016 год их число выросло на 12,1%.

Смертность от токсического действия алкоголя по сравнению с 2015 годом увеличилась на 31%: в 2016 году зарегистрирован 21 летальный случай, а в 2015 году — 16 случаев. В структуре летальных случаев 13 случаев произошло из-за отравления суррогатами алкоголя, 7 — из-за отравления этанолом, 1 случай — из-за отравления метанолом.

Число случаев отравления наркотиками и галлюциногенами в регионе за 2016 год снизилось на 29,1% до 244 отравлений. Из них 68,4% случаев пришлось на отравления курительными смесями, 23,8% — на отравления неуточненными наркотиками, 4,1% — на отравления героином, 1,6% — на отравления метадоном. Снижение числа наркоотравлений в прошлом году произошло из-за уменьшения количества отравлений курительными смесями в 1,3 раза и отравлений другими неуточненными наркотиками в 1,5 раза. За 2016 год зафиксирован 1 случай смерти от отравления наркотиками (в 2015 году — 2 случая).

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