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12:09 (мск), источник: Actualitati.md

Молдаванам станет легче получить российское гражданство

Речь идет о законопроекте депутатов Госдумы РФ, который подразумевает выдавать гражданам СНГ и Балтии аналог американской грин-карты — специальные Карты русского.

Источник: Actualitati.md

Как следует, данный проект, будет подтверждать принадлежность лица гражданина одной из стран СНГ или Балтии к российскому народу.

Наличие данной карты позволит иностранцам иметь право на работу, бесплатную учебу, медицинскую помощь, скидки на проезд в России.

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Карта русского это документ, который, хотя и не дает гражданства России, возвращает нашим соотечественникам многие полагающиеся им права. Они смогут в РФ учиться и работать, как другие граждане. Или приезжать, не платя за визу. Одним из условий, при соблюдении которых карта россиянина будет выдаваться гражданам других государств, является наличие доказательств прямого родства с русскими или гражданами СССР. То есть отец, мать, бабушка или дед кандидата на карту должен был быть гражданином Советского Союза или же сам кандидат в прошлом должен был иметь советское гражданство.

Ещё одно условие хорошее владение русским языком. Кроме того, кандидат не должен иметь деятельности, направленной против России и российского народа. Также у желающего получить карту должно отсутствовать российское гражданство. Если данный законопроект будет одобрен, российские грин-карты начнут выдавать с 1 января 2018 года. Предполагается, что Карты русского должны способствовать поддержке родственных, этнических и языковых ценностей российского народа в зарубежных странах.

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