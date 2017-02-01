Молдаванам станет легче получить российское гражданство
Речь идет о законопроекте депутатов Госдумы РФ, который подразумевает выдавать гражданам СНГ и Балтии аналог американской
Речь идет о законопроекте депутатов Госдумы РФ, который подразумевает выдавать гражданам СНГ и Балтии аналог американской
Как следует, данный проект, будет подтверждать принадлежность лица гражданина одной из стран СНГ или Балтии к российскому народу.
Наличие данной карты позволит иностранцам иметь право на работу, бесплатную учебу, медицинскую помощь, скидки на проезд в России.
Карта русского это документ, который, хотя и не дает гражданства России, возвращает нашим соотечественникам многие полагающиеся им права. Они смогут в РФ учиться и работать, как другие граждане. Или приезжать, не платя за визу. Одним из условий, при соблюдении которых карта россиянина будет выдаваться гражданам других государств, является наличие доказательств прямого родства с русскими или гражданами СССР. То есть отец, мать, бабушка или дед кандидата на карту должен был быть гражданином Советского Союза или же сам кандидат в прошлом должен был иметь советское гражданство.
Ещё одно условие хорошее владение русским языком. Кроме того, кандидат не должен иметь деятельности, направленной против России и российского народа. Также у желающего получить карту должно отсутствовать российское гражданство. Если данный законопроект будет одобрен, российские