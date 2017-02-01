Молдаванам станет легче получить российское гражданство

Карта русского это документ, который, хотя и не дает гражданства России, возвращает нашим соотечественникам многие полагающиеся им права. Они смогут в РФ учиться и работать, как другие граждане. Или приезжать, не платя за визу. Одним из условий, при соблюдении которых карта россиянина будет выдаваться гражданам других государств, является наличие доказательств прямого родства с русскими или гражданами СССР. То есть отец, мать, бабушка или дед кандидата на карту должен был быть гражданином Советского Союза или же сам кандидат в прошлом должен был иметь советское гражданство.

Ещё одно условие хорошее владение русским языком. Кроме того, кандидат не должен иметь деятельности, направленной против России и российского народа. Также у желающего получить карту должно отсутствовать российское гражданство. Если данный законопроект будет одобрен, российские грин-карты начнут выдавать с 1 января 2018 года. Предполагается, что Карты русского должны способствовать поддержке родственных, этнических и языковых ценностей российского народа в зарубежных странах.