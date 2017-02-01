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12:11 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В Ростове за незаконную торговлю прекратили работу нескольких мобильных кофеен

Специальная комиссия провела в Ростове-на-Дону рейд по точкам несанкционированной торговли из кофе-машин.

Как сообщает сайт администрации города, во время проверки нарушителей обнаружили по следующим адресам: улица Социалистическая, 56, переулок Соборный, 19, улица Пушкинская/переулок Крепостной.

Документов, подтверждающие качество кофе и сопутствующие товары, а также личных медкнижек у реализаторов не было. Теперь по данным фактам составлены протокола об административных правонарушениях.

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