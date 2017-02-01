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12:06 (мск), источник: РИА Крым

Вторая волна заболеваемости гриппом в Крыму придется на «февральские окна» — Роспотребнадзор

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев — РИА Новости (Крым). В середине февраля в Крыму ожидается вторая волна заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщила глава Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская.

Источник: РИА "Новости"

Она отметила, что в настоящее время на полуострове отмечается снижение уровня заболеваемости.

«Пик эпидемпериода длится 5−6 недель. Мы сейчас идем на темпе снижения, но для Крыма и Севастополя характерен двухволновой период эпидемического сезона, то есть в течение двух-трех недель возможен незначительный еще раз всплеск заболеваемости, который будет попадать в так называемые “февральские окна”. Но он будет не такой значительный, как регистрировался в конце декабря», — констатировала Пеньковская.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), в Республике Крым зарегистрировано 786 случаев заболеваемости гриппом, в Севастополе — 48, что превышает показатели уровня прошлого года практически в 19 раз. При этом эпидпорог в регионе не превышен.

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