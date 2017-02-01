Вторая волна заболеваемости гриппом в Крыму придется на «февральские окна» — Роспотребнадзор

Она отметила, что в настоящее время на полуострове отмечается снижение уровня заболеваемости.

«Пик эпидемпериода длится 5−6 недель. Мы сейчас идем на темпе снижения, но для Крыма и Севастополя характерен двухволновой период эпидемического сезона, то есть в течение двух-трех недель возможен незначительный еще раз всплеск заболеваемости, который будет попадать в так называемые “февральские окна”. Но он будет не такой значительный, как регистрировался в конце декабря», — констатировала Пеньковская.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), в Республике Крым зарегистрировано 786 случаев заболеваемости гриппом, в Севастополе — 48, что превышает показатели уровня прошлого года практически в 19 раз. При этом эпидпорог в регионе не превышен.