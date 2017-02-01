Специалисты достанут из Воронежского водохранилища 300 тыс куб м ила за год

Специалисты извлекут более 300 тыс. куб. м иловых отложений из Воронежского водохранилища в 2017 году, сообщил руководитель облдепартамента природных ресурсов и экологии Алексей Карякин на брифинге в понедельник, 30 января.

Первый этап реновации начался в сентябре 2016 года. За короткое время специалисты извлекли 93 тыс. куб. м донных отложений.

— Морозы прошлой осенью наступили рано, на водохранилище быстро образовался лед, поэтому очистку пришлось приостановить. В 2017 году мы усилим работу: планируем извлечь более 300 тыс. куб. м отложений, — рассказал Алексей Карякин.

Расчистка водохранилища проходит в районе Петровской набережной. Начальный этап реновации — углубление и выравнивание дна водоема, ликвидация мелей, укрепление береговой полосы и вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых территорий у воды.

Экологи полностью расчистят дно на участке от Адмиралтейской площади до Вогрэсовского моста примерно к 2020 году. К тому моменту со дна поднимут 1,7 млн куб. м донных отложений, что позволит углубить водохранилище с 2−2,5 м до 7−12 м и «намыть» 64 га суши на заболоченных прибрежных территориях, густо заросших облепихой.

Дно водохранилища на участке от Адмиралтейской площади до Вогрэсовского моста особенно изрезано, под водой возвышаются песчаные острова. Наталкиваясь на возвышенности, течение замедляется, что провоцирует застаивание и цветение воды.