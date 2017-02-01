Снегопады и метели на территории Казахстана продолжатся в феврале

Снегопады и метели продолжатся в феврале, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

По данным синоптиков, очередной циклон смещается на Западную Сибирь и пройдет через север Казахстана. Циклон и связанные с ним атмосферные фронты вызовут в большинстве областей снегопады, метели с ухудшением видимости менее 500 метров и сильный ветер 15−20 метров в секунду, в северных областях с порывами до 23−28 метров в секунду.