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12:15 (мск), источник: Tengrinews

Снегопады и метели на территории Казахстана продолжатся в феврале

Циклон и связанные с ним атмосферные фронты вызовут в большинстве областей снегопады и метели.

Источник: Tengrinews

Снегопады и метели продолжатся в феврале, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

По данным синоптиков, очередной циклон смещается на Западную Сибирь и пройдет через север Казахстана. Циклон и связанные с ним атмосферные фронты вызовут в большинстве областей снегопады, метели с ухудшением видимости менее 500 метров и сильный ветер 15−20 метров в секунду, в северных областях с порывами до 23−28 метров в секунду.

«Южные и юго-восточные области Казахстана также будут находиться в зоне фронтов, связанных с южным циклоном. Поэтому здесь ожидаются осадки, преимущественно мокрый снег, туман, сильный западный ветер, местами 23−28 метров в секунду, понижение температуры, гололед, видимость из-за снега и тумана будет понижена до 200−500 метров», — говорится в сообщении.

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