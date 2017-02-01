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12:21 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске появятся новые остановки для электричек

В 2017 году запланировано строительство 7 платформ.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В 2017 году в Красноярске появятся семь новых остановочных пунктов, но не для автобусов, а для городских электричек. Об этом сообщили в пресс-службе КрасЖД.

Так, остановочные пункты оборудуют на платформах «Бобровый Лог» (Фан-парк «Бобровый лог», Дивногорское направление), «Тихие Зори» (ул. Свердловская), «Калинина» и «Северное шоссе».

«Будет выполнено проектирование платформ на остановочных пунктах «Камская» (направление Бугач — Красноярск-Северный), «Металлургов» и «Мясокомбинат», — говорится в сообщении.

Пока не уточняется, когда именно появятся новые остановки для электротранспорта.

Добавим, в 2017 году запланированный объем средств инвестиционной программы КрасЖД превышает предыдущие показатели на 40%.

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