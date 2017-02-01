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12:20 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Семья из Сирии переехала в Красноярский край ради сибирской тайги

Уроженцы арабской республики живут в Сибири уже 10 лет.

В Богучанском районе живет семья из Сирии, приехавшая в Сибирь еще 10 лет назад. Глава семейства Майн Омар начинал заниматься лесом в Польше и Болгарии, но в 2007 году бросил все и переехал в Сибирь.

«Первый раз в Россию приехал в 1998 году. Начали искать, как купить лес, потом я приехал в Богучанский район и увидел очень и очень красивый материал, очень красивая сосна, круглый лес», — говорит Омар.

Сначала Майн продавал круглый лес, потом сам начал обрабатывать его и продавать уже готовые пиломатериалы: брус, доски, рейки. К 2007 году на вырученные деньги он построил собственный цех. Почти все изделия уходили на экспорт в Сирию. На помощь своему отцу, отказавшись от карьеры юриста, приехал его старший сын Ганим.

«Мне нравится русский народ, терпеливый народ, особенно в Сибири, добрые они очень, восприняли нас здесь очень хорошо, когда приехали», — признается Ганим Омар.

Дела шли в гору, но все изменилось в 2011 году, когда в Сирии началась война. Младшего сына пришлось забирать не из мирной республики, а уже из сущего ада. Через неделю боевых действий дом их семьи в Хомсе разбомбили террористы. В одной из бомбежек погибла супруга Майна. О гибели жены и матери мужчины предпочитают не говорить.

«Я просто хочу, чтобы война в Сирии кончилась, чтобы остановили войну, остановили кровь, все жили мирно и счастливо. Это всё, что я хочу», — признается Ганим.

Сейчас семья Омаров живет в небольшом поселке Хребтовом. Местные жители знают уроженцев Сирии только с хорошей стороны.

«Помогает всем бюджетным учреждениям — школа, детский сад, администрация, больница. Никогда не откажет. В наше время очень важно, когда такие люди есть на территории. Иногда обращаюсь за помощью к нему — вот надо бабушкам, одиноко проживающим, крыльцо починить или забор, Майн всегда идет на встречу и всегда помогает», — говорит глава Хребтовского сельсовета Ольга Черных.

Также Майн Омар — очень гостеприимный человек. Мужчина рассказывает, что очень любит готовить и уже осваивает русскую кухню.

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