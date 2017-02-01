Мэр Двораковский переживал из-за цветных сугробов в Омске
Градоначальник не стал скрывать: сотрудники мэрии просматривают социальные сети и отправляют снегоуборочные машины на улицы, на которые горожане жалуются в пабликах.
Градоначальник не стал скрывать: сотрудники мэрии просматривают социальные сети и отправляют снегоуборочные машины на улицы, на которые горожане жалуются в пабликах.
Сегодня, 1 февраля, на
В первую очередь представители СМИ попросили главу города прокомментировать цветные сугробы.
Напомним, что в последние дни социальные сети пестрели снимками сугробов, раскрашенных в яркие цвета или расписанных лозунгами с именем мэра: «Сугробы — за Двораковского».
Вячеслав Двораковский, мэр Омска:
— Конечно, я переживаю, видя подобные акции. Но больше всего удивило, что когда в прошлом году были сильные снегопады и возникла сложная ситуация, люди воспринимали это агрессивно. СМИ растиражировали якобы высказывание мэра: «Где снег? Покажите мне его». Но на самом деле это был некорректный монтаж. И подобное — во вред и власти, и журналистам. Это разрушает общество.
Руководитель города заявил: администрация делает всё, что в её силах, чтобы расчистить магистрали.
Вячеслав Двораковский:
— Что касается снежных дел этого года, то город убирается лучше. Появилась новая техника, большая часть персонала переведена на грейдеры, что позволяет убирать колейность. Вывозится из города в два раза больше снега, чем в прошлом году. До 20 марта планируют вывезти основную часть снега из подтопляемых зон и минимизировать последствия.
Мэр отметил: избавиться от снега полностью не получится. Ведь в городе есть семь зон, подтопление которых неизбежно в силу географического расположения.
Журналисты поделились наблюдением: как только информация о снежных завалах появляется в пабликах, снег с проблемных улиц тут же вывозят. Мэр скрывать не стал: его подчинённые ориентируются на социальные сети.
Вячеслав Двораковский:
— Да, социальные сети отслеживаются. Грейдеры работают в две смены, и информация о проблемных зонах черпается из всех источников. Если ситуация реально критическая, то машины выезжают на точку вне графика.
Изменился цикл очистки наледи на остановках. Если в прошлом году он составлял 12 дней, то в этом году его сократили до 6−7 дней. Городские власти рассчитывают: если снегопада не будет несколько суток, то удастся привести в порядок все остановки. Для обслуживания центральных улиц Ленина и Валиханова приобретается специальная техника.
Мэр добавил: чтобы уберечь город от затопления весной, нужно побеспокоиться не о вывозе снега, а о водоотведении в частном секторе. Прежде всего там следует расчистить канавы.