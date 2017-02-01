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12:07 (мск), источник: Om1.ru

Мэр Двораковский переживал из-за цветных сугробов в Омске

Градоначальник не стал скрывать: сотрудники мэрии просматривают социальные сети и отправляют снегоуборочные машины на улицы, на которые горожане жалуются в пабликах.

Сегодня, 1 февраля, на пресс-конференции мэр Омска Вячеслав Двораковский отчитался перед журналистами, что он делает для уборки снега в городе.

В первую очередь представители СМИ попросили главу города прокомментировать цветные сугробы.

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Напомним, что в последние дни социальные сети пестрели снимками сугробов, раскрашенных в яркие цвета или расписанных лозунгами с именем мэра: «Сугробы — за Двораковского».

Вячеслав Двораковский, мэр Омска:

 — Конечно, я переживаю, видя подобные акции. Но больше всего удивило, что когда в прошлом году были сильные снегопады и возникла сложная ситуация, люди воспринимали это агрессивно. СМИ растиражировали якобы высказывание мэра: «Где снег? Покажите мне его». Но на самом деле это был некорректный монтаж. И подобное — во вред и власти, и журналистам. Это разрушает общество.

Руководитель города заявил: администрация делает всё, что в её силах, чтобы расчистить магистрали.

Вячеслав Двораковский:

 — Что касается снежных дел этого года, то город убирается лучше. Появилась новая техника, большая часть персонала переведена на грейдеры, что позволяет убирать колейность. Вывозится из города в два раза больше снега, чем в прошлом году. До 20 марта планируют вывезти основную часть снега из подтопляемых зон и минимизировать последствия.

Мэр отметил: избавиться от снега полностью не получится. Ведь в городе есть семь зон, подтопление которых неизбежно в силу географического расположения.

Журналисты поделились наблюдением: как только информация о снежных завалах появляется в пабликах, снег с проблемных улиц тут же вывозят. Мэр скрывать не стал: его подчинённые ориентируются на социальные сети.

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Вячеслав Двораковский:

 — Да, социальные сети отслеживаются. Грейдеры работают в две смены, и информация о проблемных зонах черпается из всех источников. Если ситуация реально критическая, то машины выезжают на точку вне графика.

Изменился цикл очистки наледи на остановках. Если в прошлом году он составлял 12 дней, то в этом году его сократили до 6−7 дней. Городские власти рассчитывают: если снегопада не будет несколько суток, то удастся привести в порядок все остановки. Для обслуживания центральных улиц Ленина и Валиханова приобретается специальная техника.

Мэр добавил: чтобы уберечь город от затопления весной, нужно побеспокоиться не о вывозе снега, а о водоотведении в частном секторе. Прежде всего там следует расчистить канавы.

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