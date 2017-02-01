Мэр Двораковский переживал из-за цветных сугробов в Омске

Сегодня, 1 февраля, на пресс-конференции мэр Омска Вячеслав Двораковский отчитался перед журналистами, что он делает для уборки снега в городе.

Напомним, что в последние дни социальные сети пестрели снимками сугробов, раскрашенных в яркие цвета или расписанных лозунгами с именем мэра: «Сугробы — за Двораковского».

Вячеслав Двораковский, мэр Омска:

— Конечно, я переживаю, видя подобные акции. Но больше всего удивило, что когда в прошлом году были сильные снегопады и возникла сложная ситуация, люди воспринимали это агрессивно. СМИ растиражировали якобы высказывание мэра: «Где снег? Покажите мне его». Но на самом деле это был некорректный монтаж. И подобное — во вред и власти, и журналистам. Это разрушает общество.

Руководитель города заявил: администрация делает всё, что в её силах, чтобы расчистить магистрали.

Вячеслав Двораковский:

— Что касается снежных дел этого года, то город убирается лучше. Появилась новая техника, большая часть персонала переведена на грейдеры, что позволяет убирать колейность. Вывозится из города в два раза больше снега, чем в прошлом году. До 20 марта планируют вывезти основную часть снега из подтопляемых зон и минимизировать последствия.

Мэр отметил: избавиться от снега полностью не получится. Ведь в городе есть семь зон, подтопление которых неизбежно в силу географического расположения.

Журналисты поделились наблюдением: как только информация о снежных завалах появляется в пабликах, снег с проблемных улиц тут же вывозят. Мэр скрывать не стал: его подчинённые ориентируются на социальные сети.