В ТЦ «Аврора» разом из строя вышли все шлагбаумы
Произошел перебой с электроэнергией, в результате чего сотрудники парковки были вынуждены перевести режим ее работы в ручной.
Произошел перебой с электроэнергией, в результате чего сотрудники парковки были вынуждены перевести режим ее работы в ручной.
Вечером вторника, 31 января в ТЦ «Аврора» произошел сбой в работе шлагбаумов. Как сообщают очевидцы, администрация ТЦ перекрыла все въезды и выезды с парковки, кроме «Ленты». В результате образовался огромный затор, десятки автовладельцев оказались в пробке внутри здания.
Как прокомментировал Волга Ньюс руководитель отдела маркетинга торгового центра Елена Ермишкина, во вторник действительно произошел перебой с электроэнергией, в результате чего сотрудники парковки были вынуждены перевести режим ее работы в ручной.