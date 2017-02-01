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12:11 (мск), источник: Volga News

В ТЦ «Аврора» разом из строя вышли все шлагбаумы

Произошел перебой с электроэнергией, в результате чего сотрудники парковки были вынуждены перевести режим ее работы в ручной.

Вечером вторника, 31 января в ТЦ «Аврора» произошел сбой в работе шлагбаумов. Как сообщают очевидцы, администрация ТЦ перекрыла все въезды и выезды с парковки, кроме «Ленты». В результате образовался огромный затор, десятки автовладельцев оказались в пробке внутри здания.

Как прокомментировал Волга Ньюс руководитель отдела маркетинга торгового центра Елена Ермишкина, во вторник действительно произошел перебой с электроэнергией, в результате чего сотрудники парковки были вынуждены перевести режим ее работы в ручной. Из-за этого и возникла заминка.

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