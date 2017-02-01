Карантин в школах и детсадах продлится от 7 до 10 дней

Порог заболеваемости по Калининграду превышен на 27%.

На карантин ушли учащиеся школы № 43, закроется и школа № 10. Занятия отменят не только в областном центре, но и в регионе. Не будут работать 3 учебных заведения в Черняховске, 3 — в Багратионовском районе. Ученики некоторых школ Гвардейского и Гусевского районов также уйдут на вынужденные каникулы. В области приостановлена работа и нескольких детских садов. Руководители учебных учреждений могут временно остановить занятия, если в школе заболели более 20% учеников.

Елена Бабура, руководитель управления Роспотребнадзора по Калининградской области: