Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Воронежской области выросла на 25,6% за неделю

С 23 по 29 января 2017 года к медикам обратились 13011 больных, 64,1% из них — жители Воронежа. Среди обратившихся в больницу было 8343 детей до 14 лет. На 30 января 11 школ и восемь детсадов в области закрыты на недельный карантин. Частично учебный процесс приостановили в 96 классах 32 школ, в девяти группах восьми детсадов и в одной группе колледжа.

Лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии в Воронежской области выделила 19 вирусов. Среди них девять вирусов гриппа А (H3N2), семь вирусов парагриппа, три аденовируса.