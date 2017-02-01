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13:07 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Воронежской области выросла на 25,6% за неделю

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Воронежской области выросла за неделю на 25,6%, сообщила пресс-служба регуправления Роспотребнадзора в среду, 1 февраля.

С 23 по 29 января 2017 года к медикам обратились 13011 больных, 64,1% из них — жители Воронежа. Среди обратившихся в больницу было 8343 детей до 14 лет. На 30 января 11 школ и восемь детсадов в области закрыты на недельный карантин. Частично учебный процесс приостановили в 96 классах 32 школ, в девяти группах восьми детсадов и в одной группе колледжа.

Лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии в Воронежской области выделила 19 вирусов. Среди них девять вирусов гриппа А (H3N2), семь вирусов парагриппа, три аденовируса.

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