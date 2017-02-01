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16:23 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

ГИБДД: «На дорогах Дона появится больше камер видеоконтроля»

На дорогах Ростовской области появится больше камер видеоконтроля. Такую информацию обнародовало донское управление ГИБДД на встрече с журналистами.

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

В регионе за прошедший год с помощью системы видеофиксации удалось выявить больше полутора миллиона случаев нарушения правил дорожного движения, каждое из них — угроза здоровью и жизни.

Весь город как на ладони, уж самые людные места точно, говорят представители азовского ГО ЧС. Увидеть и зафиксировать происшествие позволяют специальные камеры, установленные в разных частях города. Те, что расположены на въездах в Азов распознают номера всех въезжающих автомобилей.

«У нас эта система работает уже второй год. Сейчас у нас в городе 30 камер. Часть из них камеры поворотные, то есть они автоматически поворачиваются по окружности», — говорит заместитель главы администрации Азов по вопросам ЖКХ Анатолий Рябоконь.

Такая система видеонаблюдения зарекомендовала себя по всей области. Так за прошлый год в регионе всего было зафиксировано почти два миллиона нарушений правил дорожного движения, из них полтора — как раз с помощью автоматической видеофиксации.

«Практически любые нарушения ПДД, ЧП, которые происходят на дорогах, в большей или меньшей степенью все равно связаны со скоростью», — отмечает начальник ЦАФАП ГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области Александр Хрипун.

Сегодня нарушения на дорогах региона фиксируют 157 специальных камер, но ближайшие годы их станет больше. Минтранс Ростовской области одобрили предложение о приобретении дополнительных комплексов в лизинг без первоначальной платы.

«Ни для кого не секрет, что сроки окупаемости этих приборов — месяц-два, от силы три месяца. Это срок окупаемости этого прибора», — поясняет временно исполняющий обязанности управления ГИБДД Ростовской области Алексей Токин.

Для свободной работы достаточно 61 прибора, говорят представили Госавтоинспекции. Но пока готовы начать с малого, ведь даже пять дополнительных комплексов помогут улучшить ситуацию на дорогах.

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