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16:04 (мск), источник: Калининград.Ru

Под Гвардейском планируют проводить яхтенный фестиваль

В акватории реки Преголи планируют организовать международный яхтенный фестиваль. Об этом рассказал глава администрации Гвардейского округа Александр Торба.

Источник: Калининград.Ru

Мероприятие рассчитывают проводить в районе посёлка Сокольники на базе яхтенной марины гостиничного комплекса Лангендорф.

По словам Торбы, необходимо проработать визовые вопросы и пригласить для участия яхтсменом из соседних стран, которые входят в международный маршрут Е70.

Кроме яхт в соревнованиях смогут принять участие и гребные лодки с байдарками. Врио губернатора Антон Алиханов поддержал эту идею. Планируется, что первый фестиваль может пройти уже в августе. Инвестор обещает завершить строительство Марины на 50−70 мест в мае 2017 года.

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