Под Гвардейском планируют проводить яхтенный фестиваль

Мероприятие рассчитывают проводить в районе посёлка Сокольники на базе яхтенной марины гостиничного комплекса Лангендорф.

По словам Торбы, необходимо проработать визовые вопросы и пригласить для участия яхтсменом из соседних стран, которые входят в международный маршрут Е70.

Кроме яхт в соревнованиях смогут принять участие и гребные лодки с байдарками. Врио губернатора Антон Алиханов поддержал эту идею. Планируется, что первый фестиваль может пройти уже в августе. Инвестор обещает завершить строительство Марины на 50−70 мест в мае 2017 года.