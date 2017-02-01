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13:19 (мск), источник: VN.RU

Новый мем Ждун был замечен около Оперного театра

В Сети появилось фото, на котором был замечен новый интернет-мем Ждун. Авторами остроумного коллажа стали сотрудники музея Новосибирска.

Источник: Авторы коллажа

Жителям Новосибирска очень понравился новый интернет-мем по имени Ждун. Это помесь насекомого и слона. Первый Ждун в Новосибирске вчера был замечен сидящим на лавочке в парке около НОВАТа. Оказалось, что авторами коллажа стали сотрудник Музея Новосибирска Юрий Лобанов и дизайнер Евгений Социховский.

«Мы решили таким образом придать остроты каноническому изображению нашего Оперного театра. Внести, так сказать, свежую струю, и немного переделали известную фотографию, сделанную в далеком 1965 году», — сказал VN.ru Юрий Лобанов.

Добавим, что мем Ждун — это скульптура Homunculus Loxodontus, автором которой является художница из Голландии по имени Маргрит ван Брифорт. По ее словам, скульптура — это собирательный образ ждущих в очереди к врачу людей.

В Сети Ждун с трогательными глазами, инопланетной внешностью и человеческими руками стал излюбленным мемом россиян. Появились и подборки «Ждун на все случаи жизни».

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