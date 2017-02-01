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13:29 (мск), источник: Вести - Омск

Маски и бутылки с дезинфицирующими растворами выдали кондукторам

Маски и бутылки с дезинфицирующими растворами выдали кондукторам омских автотранспортных предприятий. Специалисты намерены бороться с гриппом и ОРВИ в автобусах, троллейбусах и трамваях.

Получить в билетной кассе сумку и терминал. А еще надеть защитную маску и набрать в бутылку дезинфицирующий раствор. Эпидемия гриппа внесла изменения в распорядок дня омских кондукторов. Чтобы не заболеть самим и защитить от гуляющего по городу вируса пассажиров — сотрудники ПАТП — принимают особые меры.

Защитить омичей от гриппа призван ДЕО-хлор — специальный раствор, который готовится с использованием обеззараживающих таблеток. Перед каждым рейсом кондуктор обрабатывает им поручни и сиденья машины. Ведь с ними ежедневно контактируют сотни людей, среди которых есть и переносчики вируса.

Кроме того у нас после мойки ежедневно порядка десяти машин проходят генеральную уборку, на которой уже специальные мойщики обрабатывают весь салон этим раствором.

Такие противоэпидемические мероприятия в общественном транспорте решили ввести еще в середине января, когда в Омске произошел скачок заболеваемости гриппом и ОРВИ. Пассажиры уже успели оценить заботу о своем здоровье.

Регулярную дезинфекцию в Омске проходит весь парк муниципального пассажирского транспорта — автобусы, троллейбусы и трамваи. А вот о маршрутных такси того же сказать, пока к сожалению, нельзя.

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